Tài xế kêu cứu trong cabin sau cú đấu đầu xe tải

Tai nạn khiến hai đầu xe biến dạng, tài xế kẹt trong cabin.

Hai xe tải đâm trực diện. Ảnh: An Nhơn

21h30, xe tải 13 tấn chở thép chạy trên quốc lộ 1A, hướng từ An Sương về An Lạc. Khi đi vào đoạn đường đang thi công trước cổng Công an quận Bình Tân thì bị xe tải nhỏ do Nguyễn Hữu Huấn (24 tuổi, ngụ Nam Định) chạy chiều ngược lại đâm trực diện.

Băng ca cứu thương chờ giải cứu tài xế ra khỏi cabin. Ảnh: An Nhơn

Cú đấu đầu gây tiếng động kinh hoàng. Hai đầu xe tải hư hỏng nặng, nhiều tấn thép rơi xuống đường, giao thông qua khu vực bị phong tỏa. Tài xế xe 13 tấn kêu cứu vì bị mắc kẹt trong cabin. Phải mất hơn một giờ sau người này mới được đưa ra ngoài trong tình trạng bị thương nặng. Phụ xe và hai người trên xe tải còn lại may mắn thoát nạn.

Cảnh sát giao thông quận Bình Tân có mặt xử lý. Đến rạng sáng 11/9, hiện trường vẫn chưa được giải quyết xong.

Theo An Nhơn (VNE)