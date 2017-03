Tài xế khai đạp nhầm chân ga

Phó thủ tướng yêu cầu khởi tố vụ tai nạn ở sân bay Tân Sơn Nhất Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, đã gửi lời thăm hỏi sức khỏe các nạn nhân. Đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm, khởi tố vụ án, khởi tố bị can vi phạm quy định pháp luật trật tự ATGT tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) làm 11 người bị thương. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Ban ATGT TP.HCM huy động lực lượng y, bác sĩ, thuốc men, thiết bị y tế của TP để cứu chữa các nạn nhân với khả năng cao nhất để giảm thiệt hại về người, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên các nạn nhân. Bên cạnh đó, yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam yêu cầu Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an ninh trật tự, ATGT trong khu vực cảng hàng không. VIẾT LONG