Tài xế lên cơn suyễn, gần 30 hành khách thoát chết

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)



Theo Dương Chí Tưởng (TTXVN)



Theo những người gặp nạn kể lại, vào thời điểm trên, tài xế Lê Văn Tâm (sinh năm 1968) điều khiển xe khách biển số 53S-5314, chạy tuyến Bến xe Miền Đông-Vũng Tàu, chở khoảng 30 hành khách lưu thông trên xa lộ Hà Nội, theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu.Khi đến địa điểm trên, tài xế lên cơn suyễn, có triệu chứng khó thở, co giật nên không làm chủ được tay lái, khiến chiếc xe chao đảo lượn lách rồi húc gãy 3 cọc tiêu bằng bêtông báo hiệu nguy hiểm nhưng chiếc xe chưa dừng lại còn tông một cây xanh rồi lật nhào xuống ruộng.Gần 30 hành khách, lái và phụ xe bị kẹt bên trong xe kêu la thảm thiết. Người dân đã nhanh chóng cứu thoát được nhiều người bị thương đang kêu cứu, đưa ra khỏi xe an toàn; trong đó có nhiều người bị chảy máu, chấn thương ở đầu và tay chân.Còn tài xế Tâm lên cơn suyễn bị kính xe vỡ đâm vào người trọng thương, nhưng rất may không nguy kịch tính mạng.Tại hiện trường, toàn bộ phần kính chắn gió phía trước của xe vỡ vụn, nhiều đồ đạc của hành khách văng tung tóe khắp nơi. Vụ tai nạn khiến giao thông trên xa lộ Hà Nội bị ùn tắc kéo dài khoảng 5km trong giờ cao điểm.Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng thị xã Dĩ An-Bình Dương đã huy động xe cứu hộ đến hiện trường cẩu xe bị nạn ra khỏi khu vực bị lật, thông tuyến trở lại cho xa lộ này.