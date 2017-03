Tài xế may mắn thoát nạn trong xế hộp bị container húc

Chiều ngày 22-6, xe ô tô bốn chỗ biển số Bến Tre do tài xế Ngô Minh Tùng (44 tuổi, quê Bến Tre) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng từ quận Thủ Đức về quận Bình Tân (TP.HCM). Khi vừa qua cầu vượt An Sương chừng 300 m thì bị xe container do tài xế Huỳnh Phúc Đạt (32 tuổi, quê Cần Thơ) điều khiển đâm mạnh vào đuôi.



Chiếc xe ô tô bốn chỗ bị húc văng, xoay 90 độ trên quốc lộ 1A Cú tông mạnh khiến chiếc xe ô tô bị đẩy tới trước, văng vào dải phân cách rồi xoay 90 độ. Tài xế may mắn thoát nạn. Tại hiện trường, chiếc xe ô tô nằm cạnh dải phân cách, hông xe bị tông móp, kính chắn gió vỡ vụn, bánh sau gãy. Phần đầu và đuôi xe bị biến dạng, hư hỏng nặng.

Vụ va chạm khiến giao thông trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn ùn ứ. Vụ va chạm khiến hai phương tiện nằm trên một làn đường khiến giao thông khu vực bị ùn ứ. Ngay sau đó, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý vụ việc.

Sau khoảng một giờ, hai phương tiện đã được di dời.