Tài xế ngủ gật, xe khách bẹp dúm trên Xa lộ Hà Nội

Sáng sớm ngày 14/6, một vụ tai nạn giao thông tiếp tục xảy ra làm cho 5 người bị trọng thương tại khu vực xa lộ Hà Nội (quận Thủ Đức). Tại hiện trường, VTC News ghi nhận xe khách BKS 53S-8960 bị bép dúm phần đầu, nhiều mảnh vụn, kính xe vung vãi khắp đường.

Anh Nguyễn Văn An, chạy xe ôm gần ngã tư Thủ Đức cho biết: Tôi vừa trả khách đoạn gần ngã tư Bình Thái (quận Thủ Đức) bỗng nghe tiếng va chạm mạnh, khi chạy đến thì thấy tai nạn kinh hoàng

Chiếc xe khách hoàn toàn bị dập nát phía trước sau vụ tai nạn với xe container (ảnh: K.P)

Theo cơ quan công an quận Thủ Đức, xe khách đi từ Bà Rịa - Vũng Tàu về TPHCM chở 26 khách, do tài xế Nguyễn Văn Dũng (39 tuổi) điều khiển. Khi lưu thông trên Xa lộ Hà Nội, có thể do tài xế ngủ gật nên đã đâm vào xe container chạy cùng chiều khiến cho tài xế xe khách và 4 hành khách bị thương nặng.



Do vụ tai nạn xảy ra trên phần đường của xe ô tô nên không gây kẹt xe vào giờ cao điểm. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Kiều Phong (VTC News)