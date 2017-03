Tài xế ngủ gật, xe khách lật nhào, 16 người thoát chết

Ngày 25/7, Trung tá Dương Văn Kìa, Phó Công an huyện Cai Lậy (Tiền Giang) cho biết vụ tai nạn trên xảy ra vào ngày 24/7 trên địa bàn xã Thanh Hòa của huyện Cai Lậy làm chết 1 người. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Phụng (51 tuổi) ngụ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.



Dải phân cách trên quốc lộ 1A. Ảnh: Ái Nam

Theo bộ phận xử lý tai nạn Công an huyện Cai Lậy, xe khách 16 chỗ do Lê Thanh Ái Quốc (29 tuổi) ngụ xã Hưng Thành Tây, huyện Lai Vung điều khiển chở đến 17 người lên TP HCM. Do tài xế ngủ gật đã đâm xe vào dải phân cách giữa quốc lộ 1A rồi lật nhào, trượt thêm một đoạn khá xa.

Dù trên xe đầy khách nhưng 16 người đã may mắn thoát chết. Vài người bị thương nhẹ đã được đưa vào Bệnh viện Cai Lậy kiểm tra sức khỏe và đã xuất viện.

Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ, xử lý tài xế theo pháp luật.

Theo Ái Nam (VTC News)