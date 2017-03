Tài xế ngủ gật, xe tải "tắm" sông

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do đường vắng, tài xế ngủ gật, xe mất phương hướng và rơi tự do xuống cầu. Rất may là không xảy ra thương vong.

Chiếc xe tải chìm dưới dòng sông Rin

Cầu Sông Rin xây dựng trên 15 năm, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân 2 huyện Sơn Hà và Sơn Tây, hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng.

Cầu bắt qua con sông lớn nhưng rất hẹp lại không có lan can nên người và các phương tiện ô tô, mô tô thường dễ rơi xuống sông.

Theo X. Long (NLĐO)