Tài xế phóng xe... bắt cướp như phim hành động

Ngày 6/6, Công an huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) vẫn giám sát nghi can cướp giật tài sản bị tai nạn trọng thương do người đi đường truy đuổi, đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).

Theo tường trình ban đầu với cơ quan điều tra của anh Nguyễn Đức Duy (26 tuổi, ngụ quận Thủ Đức-TPHCM), trước đó khoảng 10h45 ngày 5/6, anh Duy đậu xe du lịch hiệu Innova BKS 51A-365.67 chờ chở nhân viên trước cổng công ty Whail Vina trên đường số 8, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 (huyện Nhơn Trạch).





Theo tường trình của tài xế, người thanh niên này bị nạn trọng thương là do cướp tài sản và bị truy đuổi.

Trong lúc rãnh, anh Duy ngồi ngay buồng lái mở cửa xe lấy chiếc Ipad chơi game.

Bất ngờ, một đối tượng đi trên xe máy hiệu Vison chạy rà đến, rồi giật chiếc Ipad bỏ chạy. Ngay lập tức, anh Duy phóng ô tô đuổi theo và liên tục bóp còi, truy hô yêu cầu tên cướp dừng lại.

Cuộc rượt đuổi như phim hành động qua nhiều con đường trong khu công nghiệp dài nhiều km. Khi đến đường số 2, xe anh Duy đã tiếp cận, khiến tên cướp hoảng sợ, va vào ô tô, té ngã xuống đường bị trọng thương.

Ngay sau đó, anh Duy đã chủ động đưa người thanh niên này vào bệnh viện huyện Nhơn Trạch cấp cứu và điện báo Công an.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch đang làm rõ vụ việc này.

Theo Vũ Sơn (Kiến thức)