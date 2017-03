Tài xế taxi cần cảnh giác

Khi khách đòi đi lòng vòng, có biểu hiện phạm tội, lái xe cần phải có "ám hiệu" lại ngay cho tổng đài hoặc các đồng nghiệp biết.

Theo thống kê của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) Hà Nội, từ đầu năm 2008 đến nay, trên địa bàn đã xảy ra 17 vụ cướp tài sản lái xe taxi, trong đó Phòng PC14 đã phối hợp với Công an các địa phương khám phá 8 vụ, truy bắt 33 đối tượng, khai thác và mở rộng 5 vụ.

Nhìn vào con số trên, chúng ta có thể thấy rằng, nạn cướp taxi sẽ còn gia tăng thêm về số lượng, nếu như cánh lái xe taxi cũng như cơ quan chủ quản không có những biện pháp phòng chống hữu hiệu hơn nữa...

Những "cuốc" xe kinh hoàng!

Vào khoảng 4h sáng 27/7, nhận được tin báo tại dốc Ngọc Hà, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình xảy ra một vụ cướp tài sản, nạn nhân là anh Nguyễn Văn Mạnh, 25 tuổi, ngụ tại Đào Xuyên, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm (Hà Nội) lái xe taxi Matiz (của Hãng taxi Nguyên Minh), mang BKS 30L-6259, Ban chỉ huy Phòng PC14 lập tức chỉ đạo Đội phòng chống cướp, cướp giật tài sản, Đội điều tra trọng án cùng với Công an quận Ba Đình tiến hành điều tra truy bắt đối tượng gây án.

Được sự phối hợp chặt chẽ của Công an huyện Mỹ Đức (Hà Tây cũ), sau khoảng 48 giờ, Công an Hà Nội đã bắt giữ toàn bộ ổ nhóm đối tượng gây án. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng gồm Vũ Văn Trường, 22 tuổi, ĐKHK tại xã Vũ Xá, huyện Kim Động (Hưng Yên); Hoàng Thanh Sơn, 21 tuổi, ĐKHK tại xã Minh Hòa, huyện Hưng Hà (Thái Bình); Nguyễn Tất Minh, 18 tuổi, ĐKHK tại xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ (Nghệ An); Nguyễn Văn Giang, 20 tuổi, ĐKHK tại xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm (Hưng Yên) đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trước đó, nhóm đối tượng trên đã thuê anh Mạnh lái xe taxi từ 57 Hàng Đậu đi Hưng Yên.

Sau khi vượt qua cầu Như Quỳnh (Hưng Yên), rẽ phải được khoảng 500m, anh Mạnh bất ngờ bị Trường ngồi ghế bên dùng dao nhọn gí vào cổ khống chế, tên Minh ngồi phía sau nhoài người lên dùng dây điện xạc pin điện thoại thít vào cổ anh Mạnh. Sau đó, cả bọn trói tay, bịt mắt và chuyển anh Mạnh về ghế sau.

Chúng cướp đi của anh Mạnh 1 điện thoại di động, 1 chiếc máy nghe nhạc Ipod màu trắng cùng 1,1 triệu đồng. Khi về đến dốc Ngọc Hà, phường Ngọc Hà (Hà Nội), chúng bỏ mặc anh Mạnh và chiếc xe tại đây rồi cùng nhau tẩu thoát.

Trong số các vụ án đã triệt phá, đặc biệt phải kể đến vụ điều tra và bắt giữ 4 đối tượng chuyên "ăn" tài sản của lái xe taxi vào ngày 27/8, do Phòng PC14 cùng Công an quận Thanh Xuân tiến hành.

Các đối tượng gồm: Phạm Đức Quang, 18 tuổi; Lê Đức Hiếu, 15 tuổi, đều trú tại An Đổ, Bình Lục (Hà Nam); Phạm Văn Tuyên, 15 tuổi, ở tập thể Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân (Hà Nội) và Nguyễn Nam Hưng, 18 tuổi, trú tại Kim Động (Hưng Yên).

Bọn chúng khai nhận, từ đầu tháng 8/2008 đến nay với thủ đoạn nhân lúc đêm tối, rồi điều lái xe taxi đến những nơi vắng người đi lại, chúng đã gây ra 3 vụ cướp tài sản của lái xe taxi trên địa bàn quận Thanh Xuân và một số vụ cướp khác ở các quận, huyện lân cận.

"Luôn đề cao cảnh giác..."

Đó là lời khuyên của Trung tá Ngô Minh An - Đội trưởng Đội Phòng chống cướp, cướp giật tài sản, Phòng PC14 đối với những người lái xe taxi khi đón, trả khách. Trung tá An cho biết, trong thời gian gần đây, tội phạm cướp taxi đang có chiều hướng gia tăng, thủ đoạn của chúng cũng tinh vi hơn trước.

Bọn chúng thường đi từ 2 người trở lên, chúng thường yêu cầu lái xe chở đến những nơi xa các trụ sở, cơ quan, xí nghiệp. Chúng sẽ vờ lấy một lý do nào đó để lái xe giảm tốc độ. Đến lúc này, tên ngồi hàng ghế trên (kế bên tài xế) sẽ giành lấy vô lăng, còn đồng bọn phía sau thì nhoài người lên dùng dây hoặc dao khống chế, ép tài xế phải dừng xe lại.

"Bây giờ nhiều ổ nhóm khi thực hiện các vụ cướp taxi còn có cả sự tham gia của những đối tượng biết lái xe ôtô. Cho nên chúng không ngại ngần gì chuyện khống chế lái xe, khi xe vẫn chưa dừng hẳn cả!"- Trung tá An cho hay.

Trước những thủ đoạn cướp tài sản lái xe taxi hết sức tinh vi như hiện nay, Trung tá An khuyến cáo, khi đón khách, nhất là những khách đi theo tốp (từ 2 người trở lên) vào đêm tối, các lái xe taxi cần phải quan sát kĩ những đặc điểm nổi trội của khách, để sau này nếu có gặp sự cố còn có thể giúp cho cơ quan điều tra nhận dạng được đối tượng gây án. Khi khách đòi đi lòng vòng, có biểu hiện phạm tội, lái xe cần phải có "ám hiệu" lại ngay cho tổng đài hoặc các đồng nghiệp biết thông qua bộ đàm.

Về phía cơ quan chủ quản, các hãng taxi nên có những buổi tập huấn, trao đổi kinh nghiệm phòng chống cướp cho nhân viên lái xe taxi. Cũng theo Trung tá An, để công tác phòng chống tội phạm cướp taxi đạt hiệu quả nhất, ngoài việc đề cao cảnh giác, các xe taxi cần gắn thêm một hệ thống báo động nữa ở bên trong xe (đặt ở dưới chân), nhằm khi gặp "nạn", lái xe còn kịp báo về trung tâm để trung tâm có những biện pháp hỗ trợ kịp thời. Có thể học tập kinh nghiệm Trung Quốc thiết kế lưới ngăn cách giữa tài xế taxi và khách ngồi phía sau.