Tài xế taxi cướp xe bằng roi điện

Do làm ăn thua lỗ, nợ nần nên Trí nảy sinh ý định đi cướp xe bán lấy tiền trả nợ. Để thực hiện kế hoạch Trí đã tự chế roi điện mang theo trong người.

Qua tìm hiểu, Trí biết anh Nguyễn Thành Chinh (ngụ quận Tân Phú) cho thuê xe ô tô. Ngày 19-3, Trí gọi điện thoại cho anh Chinh hỏi thuê xe bảy chỗ hiệu Innova. Sau khi thỏa thuận tiền thuê xe với giá 1,7 triệu đồng, Trí yêu cầu anh Chinh điều khiển xe đến phường Thới An, quận 12 để giao xe.

Do thường ngày khách vẫn yêu cầu giao xe đến tận nơi nên anh Chinh không nghi ngờ. Khoảng 19 giờ cùng ngày, anh Chinh điều khiển xe cùng giấy tờ đến nơi để giao cho Trí. Tại đây, Trí chuẩn bị sẵn một số thùng nước ngọt và yêu cầu anh Chinh khiêng lên xe. Trong lúc anh Chinh đang khiêng nước ngọt, bất ngờ Trí dùng roi điện chích mạnh vào sau gáy anh Chinh. Bị tấn công bất ngờ, anh Chinh chỉ kịp ôm đầu bỏ chạy và tri hô “cướp”, trong khi Trí nhảy lên xe bỏ chạy mất hút.

Nguyễn Cao Trí. Ảnh: HT

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm PC45 đã vào cuộc phối hợp cùng Công an quận 12 truy xét. Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã khoanh vùng được nghi can gây án chính là Nguyễn Cao Trí, tài xế cho một hãng taxi. Rạng sáng 26-3, khi Trí đang lái taxi lưu thông trên đường Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp) thì bị trinh sát đặc nhiệm hình sự áp sát, mời về trụ sở công an làm việc.

Ban đầu Trí chối bỏ mọi hành vi có liên quan đến vụ cướp, tuy nhiên sau đó Trí đành thú nhận. Trí khai sau khi cướp được xe của anh Chinh, Trí chạy đến huyện Gò Dầu, Tây Ninh để tìm người bán hoặc cầm xe. Tuy nhiên, do không có người mua nên Trí đã lái xe quay ngược lại TP.HCM. Khi đến địa bàn quận 12, Trí lái xe đến khu vực vắng người rồi bỏ xe, vứt chìa khóa lại đây. Hiện công an đã thu hồi xe Innova bị cướp giao trả cho anh Chinh.

H.TUYẾT