Tài xế taxi dù thừa nhận tráo tờ 500.000 đồng của khách

Liên quan loạt bài “Taxi dù hoành hành trung tâm thành phố” mà Pháp Luật TP.HCM phản ánh trong tháng 7-2018, Công an quận 3, TP.HCM vừa có thông tin về việc xác minh hành vi tráo tiền của tài xế taxi dù đón khách tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh.



Tài xế taxi dù 51G-503.52 tráo tờ 500.000 đồng của khách thành tờ 20.000 đồng. (Ảnh cắt từ clip) Ảnh: N.TÂN

Công an cho hay, tài xế taxi dù thừa nhận đã tráo tờ 500.000 đồng của khách thành tờ 20.000 đồng.



Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ngày 30-6, chúng tôi giả làm khách du lịch Hàn Quốc đi lòng vòng ở khu vực Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (quận 3) thì một nhóm taxi dán logo giả của HTX Vận tải du lịch 27-7 chờ sẵn.

Một thanh niên mời chúng tôi lên taxi 51G-503.52 với giá 400.000 đồng cho cuốc xe đến sân bay Tân Sơn Nhất. Khi đến nơi, tài xế giật tờ 500.000 đồng rồi tráo thành tờ 20.000 đồng để đòi thêm…

Công an xác định, tài xế của taxi dù 51G-503.52 mà chúng tôi phản ánh tên Lê Quang Bảo (quê Long An, đang ngụ quận 7, TP.HCM). Tại công an, tài xế Bảo khai nhận đã dán logo, số điện thoại giả taxi HTX 27-7 để đón khách. Khi chở khách đến sân bay Tân Sơn Nhất đã tráo tờ 500.000 đồng của khách thành tờ 20.000 đồng như thông tin, clip mà báo đã phản ánh.

Công an đã cho tài xế Bảo viết cam kết không tái phạm, cho gia đình bảo lãnh về địa phương đồng thời triển khai các biện pháp ổn định tình hình an ninh trật tự tại khu vực Bảo tàng Chứng tích chiến tranh…