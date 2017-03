Tài xế taxi kể lại vụ bắt cóc trẻ sơ sinh

Anh Việt bên chiếc taxi của mình. Ảnh chụp 1 ngày sau khi cháu bé được tìm thấy - Ảnh: Minh Quang



Theo anh Việt, khoảng 11g30 trưa 3-11, anh vừa trả khách ở phố Ngô Gia Tự, Gia Lâm, Hà Nội thì thấy một phụ nữ khoảng 30 tuổi, bế một cháu nhỏ vẫy xe. Khi lên xe, người phụ nữ khá hay chuyện, cho biết cô có 2 con, một 5 tuổi và một là cháu bé này, mới được 1 tháng tuổi.Chỉ có điều khác với những người phụ nữ mang theo con nhỏ khác, "người mẹ" này không mang theo quần áo, đồ dùng của trẻ em và khi ngồi trên xe, thỉnh thoảng lại nhìn trộm anh lái xe.3 ngày sau, khi đang lái xe taxi, anh Việt nghe tin trên đài VOV giao thông về việc cháu bé bị bắt cóc vào 10g30 ngày 3-11.Về nhà anh suy nghĩ mãi và nhớ đến người khách nữ bế con nhỏ đi xe của mình hôm đó. “Tôi cảm giác trùng hợp về thời gian, về việc cô ấy không mang quần áo, đồ dùng cho cháu bé và thỉnh thoảng lại nhìn trộm mình như lo lắng điều gì” - anh Việt cho biết.Suốt đêm 7-11, anh Việt trằn trọc không ngủ được, sáng sớm hôm sau anh có vào công ty và kể lại câu chuyện của mình, giám đốc taxi Tuấn Linh là anh Đặng Tuấn Anh cũng động viên anh Việt nên trình báo với công an. Lúc 7g sáng, anh Việt đã lái xe đến số 7 Thuyền Quang, trụ sở của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hà Nội để trình báo.Các đồng chí công an đã nhờ xe taxi của anh Việt đưa về Bắc Giang tìm Lệ, và thật may anh đã nhớ đường vào tận nhà Lệ, từ đó mới tìm ra manh mối cháu bé đang được gửi ở nhà chồng Lệ ở Đông Anh, Hà Nội.Theo L.ANH - M.QUANG (TTO)