Tài xế taxi Mai Linh khai nhận dùng dao truy sát đồng nghiệp

Ngày 10-8, cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) đang tiếp tục tạm giữ năm nghi can gồm: Từ Đức Dũng (22 tuổi, tài xế hãng taxi Mai Linh ở Nghệ An), Trần Đức Mạnh (18 tuổi), Nguyễn Văn Minh (20 tuổi), Nguyễn Thanh Nam (23 tuổi) và Từ Đức Tuấn (20 tuổi) phục vụ điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích.

Dũng khai nhận chính Dũng cầm dao tấn công vào ngực anh Nguyễn Văn Phước (32 tuổi, tài xế hãng taxi Mai Linh tại Nghệ An, trú phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An).



Nghi can Dũng tại cơ quan công an.

Như đã đưa tin, khoảng 6 giờ 45 sáng 7-8, một nhóm khoảng năm người mang theo hung khí kéo đi tìm nhà anh Nguyễn Văn Phước (32 tuổi, tài xế hãng taxi Mai Linh tại Nghệ An, trú phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An) để "truy sát" anh.

Khi anh Phước ra đường thì bị nhóm này chém vào người rồi bỏ trốn. Anh Phước được đưa đến khoa Hồi sức cấp cứu BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An trong tình trạng vết thương thấu ngực. Ngay trong ngày, anh Phước đã được đưa đến khoa Ngoại lồng ngực phẫu thuật, cứu sống.



Anh Nguyễn Văn Phước đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, ngày 6-8, giữa Dũng và anh Phước có mâu thuẫn, xích mích nhau về chỗ đậu xe đón khách trước siêu thị Big C Vinh (TP Vinh). Hai bên lời qua tiếng lại. Đêm 6-8, Dũng lái xe taxi Mai Linh về quê ở huyện Nam Đàn rủ Mạnh, Minh và Tuấn đi giúp trả thù cùng.



Đến 4 giờ sáng 7-8, Dũng điều khiển xe taxi chở nhóm trên mang theo kiếm, dao, ống tuýp lên taxi đi xuống TP Vinh rồi mật phục ở cây khu vực cây xăng Đông Vĩnh (TP Vinh) chờ anh Phước.

Sau đó, Dũng và nhóm trên không thấy anh Phước ra giao ca như kế hoạch nên tìm đến nhà anh Phước. Khi anh Phước nghe có người tìm cứ tưởng là khách hàng nên ra đường thì bị Dũng và nhóm trên dùng hung khí "truy sát". Dũng khai nhận chính Dũng dẫn đầu nhóm, cầm dao tấn công vào ngực anh Phước rồi bỏ chạy.

Anh Phước bất tỉnh trên đường và được người dân phát hiện, hô hoán và gọi xe cứu thương đưa đi cấp cứu.

Theo Thiếu tá Hoàng Chí Hiếu, Trưởng Công an phường Lê Lợi, TP Vinh, xác nhận, sau khi gây án Dũng biết không thể trốn thoát đã đến đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện anh Phước đang nằm cấp cứu, điều trị tại BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. Cơ quan Công an TP Vinh sẽ trưng cầu giám định tỉ lệ thương tích anh Phước để xem xét khởi tố bị can Dũng và nhóm trên.