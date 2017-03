Tài xế taxi nhanh trí và cuộc truy bắt nhóm tóc vàng lừa bán “người yêu”

Ngày 7/6, Thượng tá Đoàn Thế Vinh, Phó trưởng Phòng Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em (Phòng 6), Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an TP Móng Cái, Công an Trung Quốc giải cứu và đưa 2 nạn nhân T.T.B.L., 20 tuổi và B.T.T., 22 tuổi, đều trú tại Nghệ An từ các động mại dâm ở Trung Quốc về Việt Nam.

Được biết, hai cô gái này là nạn nhân của một nhóm nam thanh niên có biệt danh “tóc vàng”, đã bị các trinh sát của Phòng 6 phối hợp với Công an một số địa phương chặn, bắt quả tang khi đang trên đường đưa một cô gái 17 tuổi sang Trung Quốc bán làm gái mại dâm vào tháng 4 vừa qua. Thông tin “đắt” từ người lái xe taxi Lúc đó khoảng hơn 17h. Lãnh đạo Phòng 6 nhận được thông tin của người lái xe taxi của hãng Dầu khí, Nam Định tên là Nguyễn Đức Trọng, về việc có 3 thanh niên (2 nam, 1 nữ) có biểu hiện nghi vấn, liên quan đến một đường dây buôn bán phụ nữ, trẻ em đưa đi TP Móng Cái (Quảng Ninh) mang sang Trung Quốc. Theo như anh Trọng cho biết, khoảng 8h sáng 17/4, khi đang dừng đỗ xe taxi tại khu vực Cầu Đá, TP Nam Định, có hai nam thanh niên, tóc nhuộm vàng, người xăm trổ vẫy xe taxi đi thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Khi đến nơi, một thanh niên xuống xe đi vào làng, lúc sau quay lại dẫn theo một cô gái... Tuy nhiên, gia đình cô gái phát hiện ra nên không cho đi. Bọn chúng yêu cầu anh Trọng chở đi Hà Nội. Khi đến ven sông Tô Lịch (thuộc khu vực Đào Tấn – đường Bưởi), bọn chúng yêu cầu anh dừng xe lại. Tại đây, sau khi gọi điện cho ai đó, một trong hai nam thanh niên xuống xe. Một lúc sau, hắn ta cũng dẫn theo một cô gái còn khá trẻ, trắng trẻo, xinh xắn đi cùng. Chúng bảo anh chở về Nam Định. Khi xe chạy đến đường vành đai 3, nam thanh niên ngồi bên cạnh nói nhỏ với anh Trọng, cho xe đi Móng Cái, Quảng Ninh. Mặt khác, trên xe, một trong hai đối tượng đã gọi điện cho một người phụ nữ, nói là dì ruột buôn bán và là đại gia ngoài TP Móng Cái (Quảng Ninh). Nghi vấn hai thanh niên trên đang lừa cô gái đem bán, dọc đường đi, anh Trọng đã cố nghĩ cách làm thế nào để có thể ngăn chặn được nhóm đối tượng. Đến địa phận Ninh Hiệp, Bắc Ninh, anh cho xe áp sát lề đường, yêu cầu hai nam thanh niên này thanh toán tiền. Không thuyết phục được anh Trọng đi tiếp, chúng vẫy một xe taxi hãng Hà Nội Group, BKS 29Z - 719... Trước những thông tin từ người lái xe taxi, các trinh sát Phòng 6 đã trao đổi với Đại tá Nguyễn Văn Vinh, Trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Bắc Ninh khẩn trương xác minh, định vị chiếc xe taxi BKS 29Z - 719… Bước đầu, xác định, chiếc xe taxi trên của hãng Hà Nội Group có trụ sở điều hành tại Bắc Ninh, do anh Nguyễn Trọng Lý điều khiển đang di chuyển trên QL18, hướng Bắc Ninh – Quảng Ninh. Ngay lập tức, các trinh sát của Phòng 6 phối hợp, trao đổi thông tin về Phòng PC45 Công an các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Ninh bố trí lực lượng kiểm tra, bắt giữ khi chiếc xe taxi trên xuất hiện. Đồng thời, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, hướng dẫn trung tâm điều hành taxi Group chỉ đạo tài xế lái chiếc xe nói trên tìm cớ trì hoãn hoặc dừng lại trụ sở Công an hay trạm Cảnh sát giao thông thích hợp để thuận lợi cho việc kiểm tra, bắt giữ. Tuy nhiên, phải khéo léo, đảm bảo tuyệt đối bí mật không để 3 khách đi trên xe biết.

Hai đối tượng Trịnh Văn Đại và Bàn Văn Tuyến. Đột kích quán ăn và chân dung kẻ buôn người Tại thời điểm này, Phòng 6 cũng nhận được tin từ PC45 Công an TP Hà Nội, có đơn trình báo của gia đình hai nạn nhân T.T.B.L., 20 tuổi và B.T.T., 22 tuổi, đều trú tại Nghệ An về việc hai cô đã bị hai đối tượng khoảng 18 - 20 tuổi, tóc nhuộm vàng, làm quen trên mạng, sau đó lừa bán sang Trung Quốc ép làm gái bán dâm. Từ những đặc điểm của gia đình bị hại cung cấp, lực lượng Công an đã dựng lên chân dung nhóm đối tượng trùng với hai thanh niên đang trên chiếc taxi Group. Không để mất dấu đối tượng, các trinh sát của Phòng 6 phối hợp với PC45 Công an tỉnh Hải Dương, trong đó có Công an thị xã Chí Linh cùng lực lượng CSGT tiến hành tuần tra, kiểm soát trên dọc tuyến… Đồng thời, một tổ công tác (gồm Phòng 6 và Phòng PC45 Công an TP Hà Nội) xuống Quảng Ninh để chỉ đạo, phối hợp điều tra. Khoảng 19h cùng ngày, các trinh sát của Phòng 6 nhận được thông tin, chiếc xe taxi đã được anh Lý điều khiển rẽ vào một quán ăn thuộc địa bàn phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh, Hải Dương. Các trinh sát nhanh chóng áp sát chiếc xe kiểm tra. Ba nam nữ thanh niên đã không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Trong ví của một thanh niên có một chứng minh nhân dân (CMND) mang tên B.T.T., nơi ĐKNKTT tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Điều trùng hợp, CMND trên chính là của nạn nhân mà PC45, Công an TP Hà Nội nhận được đơn trình báo từ gia đình bị hại. Ngay lập tức, cả 3 người đi trên xe taxi được đưa về trụ sở Công an. Tại đây, hai nam thanh niên được làm rõ là Trịnh Văn Đại, 18 tuổi, trú tại xã Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng và Bàn Văn Tuyến, 18 tuổi, trú tại xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cô gái đi cùng tên là P.T.B., 16 tuổi, quê ở huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, nhân viên bán hàng tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Kiểm tra điện thoại cả Đại và Tuyến, Cảnh sát phát hiện nhiều tin nhắn của hai đối tượng này đang định đưa cô gái P.T.B. ra TP Móng Cái, Quảng Ninh bán cho hai phụ nữ khác với giá 20 triệu đồng để đưa sang bên kia biên giới làm gái bán dâm. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an làm rõ, đối tượng Đại và Tuyến còn dùng thủ đoạn tương tự, lừa bán hai cô gái L. và T. với giá 40 triệu đồng. Về phía P.T.B., khi biết được lực lượng Công an giải cứu thoát khỏi bọn buôn người, cô gái này đã khóc nức nở, cảm ơn các anh Công an. Cô không ngờ, vì tin “người yêu” mà suýt chút nữa đã bị Trịnh Văn Đại hãm hại. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Văn Đại và Bàn Văn Tuyến về tội mua bán người.

