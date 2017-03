Tài xế taxi sát hại nữ giám thị vì 'thiếu 300.000 đồng tiền nộp lệnh'

Chiều 5-7, sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, người thân đã đưa thi thể chị Phạm Thị O. (23 tuổi, sinh viên năm thứ 4 Trường ĐH Sư phạm Huế, giám thị coi thi THPT quốc gia 2016) - bị sát hại cướp tài sản đêm 3-7, về quê nhà ở Lý Nhân (Hà Nam).

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã trao số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.



Nghi can Nguyễn Văn Tiến. Ảnh: Facebook cá nhân

Nghi can sát hại và cướp tài sản của chị O. là Nguyễn Văn Tiến (26 tuổi, trú khối Tân Tiến, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, tài xế hãng taxi Mai Linh Hà Tĩnh) đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.



Chị O. vừa kết thúc bốn năm học ngành sư phạm mầm non tại Trường ĐH Huế và đang chờ nhận bằng tốt nghiệp.

Kỳ thi THPT quốc gia 2016 vừa qua, chị O. được Trường ĐH Sư phạm Huế cử ra Hà Tĩnh làm giám thị coi thi ở điểm thi thuộc Trường THPT Mai Thúc Loan (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh). Sau khi kết thúc ngày coi thi thứ hai, chị O. xin ở lại để gặp một số bạn bè và đi lễ.

Chiều hôm đó, một người bạn cùng đoàn đã thuê cho O. một phòng nghỉ. Tuy nhiên, từ tối 3-7, chị O. mất tích bí ẩn nên ban giám hiệu nhà trường đã báo cáo công an. Nhận được tin báo, Đại tá Lê Văn Sao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng công an vào cuộc điều tra.

Đến 2 giờ sáng 5-7, Công an TP Hà Tĩnh phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ Tiến. Trưa 5-7, thi thể chị O. được tìm thấy ở chân cầu Sú (thuộc địa phận TP Hà Tĩnh).

Tại cơ quan công an, bước đầu Tiến khai nhận, đêm 3-7, Tiến lái xe taxi mang BKS 38A-110.91 đón chị O. từ trước khách sạn ở TP Hà Tĩnh xuống nhà thờ An Nhiên (ở Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) để chị O. đi lễ.

Đi lễ xong, chị O. lên xe taxi do Tiến chở đến nhà một thí sinh quen khi đi coi thi, chơi khoảng 15 phút. Sau đó, Tiến chở chị O. trở về khách sạn.

Khi lên xe trở về, chị O. có nhắn tin cho thí sinh này với nội dung thấy bất an vì taxi đi đường khác và thí sinh có nhắn lại là khi nào về đến khách sạn thì nhắn lại cho em.



Khu vực phát hiện thi thể chị O. dưới chân cầu

Trên đường trở về, Tiến đã nảy sinh ý định giết chị O. để cướp tài sản lấy tiền nộp lệnh, vì còn thiếu 300.000 đồng tiền nộp lệnh của ngày 3-7.

Trên đường đi Tiến cho xe chạy lòng vòng trên địa bàn xã Thạch Trung, khi đi trên đoạn đường phía sau UBND xã Thạch Trung, Tiến đã chốt cửa và thực hiện hành vi giết chị O.

Tiến lục lấy trong người chị số tiền 250.000 đồng, chiếc điện thoại và một số tài sản. Sau đó Tiến chở xác nạn nhân chạy qua cầu Sú để bỏ nạn nhân xuống dưới cầu nhằm phi tang và lái xe trở về.



Hiện vụ án đang được Công an TP Hà Tĩnh và Phòng PC45, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, khởi tố bị can.