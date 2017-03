Tài xế taxi tranh thủ “chôm đồ” của khách say

Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm ( Hà Nội) vừa ra lệnh tạm giữ Nguyễn Văn Thành, trú xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Thành tại cơ quan công an.

Theo trình báo của ông Kim Young Gyu, khi đi taxi từ khu vực đường Phạm Hùng (Mỹ Đình) về nhà ở khu đô thị Ciputra trong tình trạng say rượu thì bị mất tài sản. Cùng đi với ông Kim đến cơ quan Công an trình báo, anh Nguyễn Tiến Sơn đã cung cấp cho cơ quan Công an hình ảnh chiếc taxi chở ông Kim Young Gyu về nhà.



Công an quận Nam Từ Liêm đã chỉ đạo lực lượng CSHS nhanh chóng lần theo dấu vết của vụ việc, truy tìm chiếc xe mà anh Sơn cung cấp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định được chiếc taxi và tài xế đưa ông Kim Young Gyu vào rạng sáng 31-5 chính là Thành.

Khi nhận được giấy triệu tập của cơ quan điều tra, biết vụ việc đã bị lộ, Thành mang chiếc điện thoại và sợi dây chuyền đến giao nộp, thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình…

