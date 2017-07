Tài xế tông 13 xe không say, chẳng ngáo

Sáng ngày 23-7, đại diện Ban An toàn giao thông quận 12, Công an quận 12 do ông Nguyễn Văn Đức – Phó Chủ tịch UBND quận làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi và trao tổng cộng 15.2 triệu đồng tiền hỗ trợ cho gia đình 2 nạn nhân tử vong trong vụ TNGT liên hoàn giữa 13 xe trên địa bàn.



Ông Nguyễn Văn Đức - PCT UBND quận 12 dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hỏi hai gia đình có nạn nhân tử vong sau vụ TNGT liên hoàn tối 22-7.

Ông Đức đã thay mặt chính quyền địa phương động viên hai gia đình không may, chia sẻ và mong họ cố gắng vượt qua nỗi đau này.

Sau đó, đoàn cũng đã đến thăm, động viên nạn nhân bị thương nặng đang điều trị tại BV Chấn thương chỉnh hình TP.HCM. Ông Nguyễn Văn Đức đã đại diện đoàn trao 3.8 triệu đồng hỗ trợ để nạn nhân điều trị, chăm sóc sức khỏe tốt hơn.



Ông Nguyễn Văn Đức đại diện cho đoàn động viên, trao 7.6 triệu đồng tiền hỗ trợ cho mỗi gia đình nạn nhân.

Riêng UBND phường Thạnh Lộc (quận 12) cũng đã hỗ trợ cho hai gia đình có nạn nhân tử vong với tổng số tiền là 10 triệu đồng.

Theo Đại úy Nguyễn Quốc Tuấn - Đội trưởng Đội CSGT quận 12, ngay khi xảy ra vụ TNGT, lực lượng CSGT quận, công an phường và người dân xung quanh đã nhanh chóng có mặt đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tính đến thời điểm này, vụ tai nạn đã khiến hai người tử vong, một người bị thương nặng, những người còn lại chỉ xây sát nhẹ.

Ông Lê Trương Hải Hiếu – Chủ tịch UBND quận 12, Trưởng ban ATGT quận cũng có mặt kịp thời để chỉ đạo các lực lượng chức năng nhanh chóng xử lý.

Công an quận 12 khẳng định, sau khi sự việc xảy ra, tài xế điều khiển xe biển số Bình Dương gây ra tai nạn đã đến công an phường để trình báo, lực lượng chức năng đã kiểm tra ma túy và nồng độ cồn của tài. Kết quả, tài xế âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn trong máu.

Công an quận cũng thông tin, nguyên nhân vụ TNGT vẫn đang được điều tra làm rõ. Trước mắt, cơ quan chức năng sẽ cho trưng cầu giám định về kỹ thuật của xe ô tô gây tai nạn, để xác định nguyên nhân vụ việc là do lỗi kỹ thuật của xe hay của tài xế.



Sau đó, đoàn cũng đến BV Chấn thương chỉnh hình TP.HCM để thăm hỏi một nạn nhân đang điều trị tại đây.



Số tiền 3.8 triệu đồng được gửi để hỗ trợ nạn nhân này điều trị.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, vào khoảng 20 giờ tối ngày 22-7, xe ô tô mang biển số Bình Dương chạy trên đường Hà Huy Giáp hướng từ huyện Hóc Môn qua quận 12. Khi gần đến giao lộ Tô Ngọc Vân – Hà Huy Giáp (phường Thạnh Lộc, quận 12) thì phương tiện này bất ngờ chồm lên tông 9 xe máy lưu thông cùng chiều, ngược chiều và chỉ dừng lại khi tông trúng 3 ô tô.