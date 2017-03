Tài xế xe buýt sân bay "chôm" giỏ tiền của Việt kiều

Theo GIA MINH (TTO)



Trước đó, khoảng 18g ngày 18-4, hành khách T.T.C (31 tuổi, người Việt quốc tịch Úc) đáp chuyến bay từ TP.HCM đi Hong Kong, trên đường từ nhà ga lên máy bay bằng xe buýt đã để quên một túi xách.Bên trong chiếc giỏ này có tiền đô la Úc, đô la Hong Kong, giấy tờ tùy thân và một số tài sản khác. Dù được thông báo tìm kiếm rộng rãi, nhưng không có thông tin phản hồi.Khoảng 0g15 ngày 19-4, khi Đ.V.S hết ca trực, đi ra ngoài có mang theo một túi xách giống với túi mà cô T.T.C báo mất trước đó, lực lượng an ninh sân bay Tân Sơn Nhất đã kiểm tra S. và xác định chiếc túi là của nạn nhân báo mất.Lực lượng an ninh sân bay Tân Sơn Nhất đã lập biên bản và bàn giao cho Công an P.2, Q.Tân Bình để tiếp tục điều tra làm rõ.