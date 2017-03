Tài xế xe khách kẹt cứng trong cabin sau cú tông đuôi xe container

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nguyễn Tân.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng ngày 30-7, chiếc xe khách 29 chỗ BKS 62LD- 005.75 do tài xế Nguyễn Minh Chúc (34 tuổi, quê Long An) điều khiển theo hướng từ Đức Hòa (Long An) đến Gò Vấp (TP.HCM) để đón nhân viên. Khi đến Quốc lộ 22, đoạn chạy qua xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM, do không làm chủ được tốc độ, chiếc xe khách đã tông thẳng vào đuôi của xe container BKS 57M-2271 kéo theo rơ mooc chạy phía trước.

Cú tông cực mạnh đã khiến phần đầu xe khách cắm thẳng vào đuôi xe container, bẹp dúm. Tài xế Chúc trọng thương, mắc kẹt trong cabin.



Phần đầu xe khách cắm chặt vào đuôi xe container. Ảnh: Nguyễn Tân.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân sống gần đó đã giải cứu, đưa tài xế Chúc đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng gãy chân, đa chấn thương.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an huyện Hóc Môn đã có mặt tại hiện trường xử lý vụ tai nạn.

Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, hiện trường được giải phóng để thông tuyến Quốc lộ 22.