Tài xế xe ôm bị cướp đâm nguy kịch

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 24-9 cho biết đang điều tra một vụ cướp táo tợn.



Trước đó, tối 23-9, anh Nguyễn Văn Hải (40 tuổi, làm nghề chạy xe ôm) chở một thanh niên từ ngã ba Trị An, huyện Trảng Bom về phía thị trấn Vĩnh Cửu (Đồng Nai).



Bất ngờ, khi đến đoạn đường vắng thuộc Tỉnh lộ 767, người khách lộ nguyên hình là tên cướp. Y dùng dao thọc mạnh vào người tài xế xe ôm. Anh Hải quăng xe vùng chạy và kêu cứu. May mắn, lúc này có một số người xung quanh chạy đến nên tên cướp bỏ chạy, không lấy được xe.



Nạn nhân được mọi người đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, TP Biên Hòa trong tình trạng khá nguy kịch.



Theo H.Xuân (NLĐO)