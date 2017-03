Tài xế xe sang say rượu, lái xe húc sập dải phân cách

(PLO)- Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Công an quận 3 cho biết nguyên nhân khiến ô tô bốn chỗ hiệu Mazda 6 mang biển số 47-105.49 bất ngờ húc sập dải phân cách vào tối 16-8 là do tài xế say rượu.