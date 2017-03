Tài xế xe tải nhẫn tâm tông chết người rồi chạy trốn

Vào thời điểm trên, xe máy mang BKS 37X7-9967 do ông Nguyễn Văn Thắng (63 tuổi, trú xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) điều khiển chở vợ là bà Nguyễn Thị Hướng (75 tuổi) bị một xe tải tông từ phía sau xe. Cú tông mạnh khiến bà Hướng tử vong tại chỗ còn ông Thắng bị thương nặng.



Hiện trường vụ tai nạn khiến anh Đoàn Văn Thủy tử vong.

Sau khi gây tai nạn, thay vì dừng xe đưa nạn nhân đi cấp cứu thì tài xế xe tải (chạy hướng huyện Nghĩa Đàn xuống quốc lộ 1A) tăng tốc chạy trốn.

Thượng tá Võ Quang Trung, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, gia đình đã đưa bà Hướng về quê nhà tổ chức lễ an táng. Hiện Cơ quan Công an huyện Quỳnh Lưu đang phối hợp cơ quan chức năng truy tìm tài xế điều khiển chiếc xe tải trên.

Trước đó, rạng sáng 17-2, người đi đường phát hiện anh Đoàn Văn Thủy (45 tuổi, trú huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) - bị tử vong nằm trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi cho thấy anh Thủy bị tai nạn giao thông rồi bị tài xế bỏ mặc trên quốc lộ 1A.