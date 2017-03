Tài xế xe tải phóng chạy sau khi cán chết người

Vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra vào lúc 14 giờ chiều ngày 15-10, tại Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Sự (SN 1980, ngụ xã Hoằng Xuyên, TP Thanh Hóa), cán bộ của Công ty Dược vật ty Y tế Thanh Hóa.

Nạn nhân vụ tai nạn nằm sát lề đường

Theo người dân bên đường cho biết, vào thời gian trên 2 chiếc xe tải và xe máy đang đi cùng chiều, khi đến đoạn cua lô CC44, Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, do chiếc xe tải cua gấp nên đã va quệt với chiếc xe máy đang đi sát lề đường do anh Sự điều khiển. Do bị quặc vào tay lái nên anh sự ngã xuống đường rồi bị chiếc xe kéo lê đến 20 m mới dừng lại.

Tại hiện trường, chiếc xe máy Air Blade màu đen mang biển kiểm soát 36R - 7191 bị hư hỏng nhẹ, còn người thanh niên nằm úp sấp xuống đường cạnh chiếc xe máy, đầu bị biết dạng do bánh xe tải cán qua.

Đáng nói là sau khi gây tai nạn, tài xế chiếc xe tải không dừng lại để xử lý mà rồ ga phóng chạy khỏi hiện trường khiến người dân phẫn nộ.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT công an TP Thanh Hóa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và tố chức truy tìm kẻ gây tại rồi bỏ trốn.