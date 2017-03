Tái xuất hiện tội phạm gây mê cướp tài sản

Lực lượng công an địa phương tăng cường các biện pháp phòng ngừa, điều tra làm rõ nhiều vụ nghiêm trọng như bắt giữ nhóm cướp do Đào Thị Ngừng, 49 tuổi, trú tại Bình Dương cầm đầu, đã thực hiện 6 vụ cướp dùng thuốc gây mê tại Tiền Giang, Tây Ninh và Bến Tre; bắt nhóm đối tượng do Châu Thị Lan cầm đầu đã thực hiện hàng chục vụ cướp gây mê tại các tỉnh miền Tây Nam bộ và Khánh Hòa.

Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng tránh trước loại tội phạm này.

Theo Hoàng Đoàn (ANTĐ)