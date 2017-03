Tạm đình chỉ 29 cảnh sát giao thông do có “bảo kê”

Theo Lê Đức Hoảnh (TTXVN)



Trong số này có 24 tuần tra viên giao thông và 1 đội phó tuần tra cấp tỉnh, 4 tuần tra viên giao thông thuộc các huyện Tân Biên, Tân Châu và Thị xã Tây Ninh.Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với trưởng phòng và 1 phó phòng phụ trách tuần tra của Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh.Thiếu tướng Ngô Quang Long cũng cho biết Ban Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận nhiều ý kiến phản ánh của người dân về hiện tượng “bảo kê” của lực lượng cảnh sát giao thông đối với các chủ xe tải, xe khách và container trên tuyến quốc lộ 22B (từ huyện Tân Biên đi Thành phố Hồ Chí Minh) và các tuyến liên huyện.Các xe này thường xuyên chở quá tải trọng, quá tốc độ, lạng lách trên đường mà không bị xử lý vi phạm.Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo thành lập tổ công tác “đặc biệt” để điều tra, quan sát, thu thập tin tức, nhằm làm trong sạch đội ngũ cảnh sát giao thông, lấy lại lòng tin của người dân.Qua điều tra bước đầu, tổ công tác đã phát hiện một số tuần tra viên cảnh sát giao thông kể trên có mối “thân quen” với các chủ xe tải, nhưng chưa phát hiện được trường hợp nào nhận tiền.Ngược lại, các tuần tra viên “làm lơ” cho các xe tải lộng hành, gây bức xúc và tâm lý so bì cho người dân khi tham gia giao thông trên các tuyến đường này./.