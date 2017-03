Tạm đình chỉ cán bộ công an bị tố nhổ nước bọt vào người dân

(PLO)- Đoạn clip dài hơn ba phút, ghi lại cảnh một cán bộ công an phường đến khám nhà dân. Do chủ nhà không đồng ý, cán bộ công an đã có phát ngôn không đúng mực và được cho là có hành vi nhổ nước bọt vào người dân.