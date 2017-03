Tạm đình chỉ công tác 7 cán bộ công an tham gia bắt vụ án mại dâm

Trong clip này, cảnh sát đều mặc thường phục hóa trang, hai gái mại dâm trong tình trạng không mảnh vải che thân. Đáng chú ý, đoạn clip ghi lại hình ảnh và giọng nói của một người yêu cầu hai gái mại dâm đứng lên, dang tay ra để “tao chụp ảnh”...











Ông Tước cho biết ngay sau khi đoạn video clip được tung lên mạng, Công an Quảng Ninh đã cho rà soát, xác định được lực lượng cảnh sát hình sự mặc thường phục trong đoạn clip là Công an thị xã Cẩm Phả nên đã yêu cầu làm rõ. Theo đó, vụ bắt mại dâm này được Công an thị xã Cẩm Phả bắt quả tang vào tháng 6-2010 với hai đôi nam nữ đang mua bán dâm.



Vào thời điểm bắt quả tang vụ việc, tổ cảnh sát thực hiện nhiệm vụ có bảy cán bộ chiến sĩ và một trong số đó đã quay lại hình ảnh vụ việc. Theo lý giải của ông Tước, giải trình của cán bộ cho biết đoạn video clip này được quay bằng máy điện thoại với mục đích làm chứng cứ của vụ án. Tuy nhiên, tại sao đoạn clip lọt ra ngoài và đưa lên mạng thì chưa xác định được. Vụ mua bán dâm này sau đó đã được xử lý theo đúng quy định của pháp luật.Thiếu tướng Nguyễn Hữu Tước cho biết đã tạm đình chỉ công tác cả bảy cán bộ công an tham gia vụ án bắt mại dâm trên để kiểm điểm làm rõ. Các cán bộ này giải trình chiếc điện thoại được sử dụng để quay và có chứa đoạn clip trên sau đó bị hỏng, được mang ra tiệm sửa chữa điện thoại để sửa nên không biết có bị “rò rỉ” từ đây hay không.

Tuy nhiên, theo Vnmedia thì sự thật về vụ này như sau: Trong đoạn video trên xảy ra ngày 29/6 tại Thị xã Cẩm Phả. Thượng úy Trần Văn Hoàn thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH CATX Cẩm Phả trong khi làm nhiệm vụ đã quay những hình ảnh nói trên bằng điện thoại di động.



Sau đó, thượng úy Hoàn chuyển video cho một cán bộ cùng đội là Hà Quang Long.



Ông Long lại chuyển video này cho Đào Duy Long, cán bộ công an phường Cẩm Thành (Thị xã Cẩm Phả). Ngày 15/11, ông Long lại chuyển bản video cho Nguyễn Thanh Tùng, Đội tham mưu tổng hợp và Nguyễn Mạnh Hưng, Đội an ninh nhân dân (thuộc Công an thị xã Cẩm Phả). Từ đây, video chuyền đến tay nhiều người và bị phát tán lên mạng…



Hiện nay Công an Quảng Ninh đang tiếp tục làm rõ vụ việc.Cũng trong chiều qua, Thượng tướng Lê Thế Tiệm - Thứ trưởng Bộ Công an - khẳng định với PV trước đó có nghe thông tin về vụ việc qua báo chí. Với thông tin được phản ánh trên báo chí thì hành vi của các cán bộ chiến sĩ công an rất không ổn, không đúng chuẩn mực. Ông Tiệm cho biết sẽ yêu cầu Công an Quảng Ninh báo cáo đầy đủ, chi tiết vụ việc.



Đối với sự việc này, Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến - phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, kiêm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - cho biết về mặt nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự khi đi bắt mại dâm được phép hóa trang. Đồng thời được thực hiện các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để có bằng chứng cụ thể về vụ việc. Nhưng, trên VnMedia, Thiếu tướng Tuyến nhấn mạnh: Việc đối xử với các đối tượng bị bắt quả tang mua bán dâm như vậy là hành vi xúc phạm nhân phẩm con người, không thể chấp nhận được.

Cơ quan công an đang xem xét cụ thể và sẽ xử lý những cán bộ công an vi phạm quy định của ngành và pháp luật.

Đồng quan điểm với Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, ông Nguyễn Văn Minh - Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐ-TB-XH) cho biết, quy trình bắt quả tang các đối tượng mại dâm không cho phép quay phim khỏa thân như vậy.



Một luật sư thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng trong đoạn video clip này, lực lượng công an đã vi phạm về quy trình, về mặt nguyên tắc khi đến làm việc, lập biên bản đối với người vi phạm. Luật sư này nói: “Dù đây là vụ việc bị bắt quả tang thì cán bộ chiến sĩ công an cũng phải thể hiện trách nhiệm của người làm nhiệm vụ, phải giải thích quyền cho người bị bắt quả tang, cho người ta mặc quần áo vào trước khi làm việc. Hình ảnh trong clip thể hiện thái độ, hành vi, lời nói, cử chỉ không đúng mực của người được cho là công an. Tất cả hành vi thể hiện trong đoạn clip đều không được luật pháp cho phép, về mặt đạo đức càng không thể chấp nhận được”.