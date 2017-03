Tạm đình chỉ công tác cán bộ điều tra “gạ tình”

(PL)- Chiều 1-5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Thiếu tá Nguyễn Thành Phú, cán bộ điều tra thuộc Đội điều tra tổng hợp Công an thị xã Thuận An.

Qua xác minh, Thiếu tá Phú chính là nhân vật nam trong cuộc nói chuyện với bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền (vợ của ông Nguyễn Công Nhựt, bị chết tại trụ sở Công an huyện Bến Cát ngày 24-4). Sau cái chết của chồng, bà Tuyền đã khiếu nại cơ quan chức năng về cái chết của chồng, trong đó có việc bà bị “gạ tình”. Ngày 23-4, Thiếu tá Phú trò chuyện qua điện thoại với bà Tuyền. Trong cuộc nói chuyện, Thiếu tá Phú đã nói những câu có ý “gạ tình” như yêu cầu gặp tại khách sạn để nói chuyện; có nhắc tới lô đất mà vợ chồng bà Tuyền vừa mua được. Giải trình với Công an tỉnh Bình Dương, Thiếu tá Phú cho rằng mình “chỉ nói chơi” với bà Tuyền. Hiện Thanh tra Công an tỉnh đang xác minh, sau đó sẽ báo cáo cho giám đốc công an tỉnh có phương án xử lý. Liên quan tới nhiều tình tiết trong đơn khiếu nại của bà Tuyền, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết vụ việc đang trong vòng xác minh nên chưa có kết luận chính thức. DƯƠNG BÌNH - TRUNG DUNG