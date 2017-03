Tạm đình chỉ công tác cán bộ VKS chửi CSGT

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, chiều 26-4, ông Tiên nhậu say, va quệt với một chiếc xe hơi. Khi đội cảnh sát giao thông TP Biên Hòa tới lập biên bản và đưa xe máy về trụ sở để xử lý thì ông Tiên chửi bới, lăng mạ họ rồi xông tới giật đứt cúc áo của một cảnh sát giao thông nhưng mọi người kịp thời can ngăn. Vì chuyện này, Công an TP Biên Hòa đã tạm giữ ông Tiên để làm rõ sự việc.

Theo Chánh văn phòng VKSND tỉnh Đồng Nai Trần Hùng Vĩ, ông Tiên là cán bộ kiểm sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội thuộc Phòng Điều tra hình sự VKSND tỉnh, đã làm việc tại đây khoảng hai năm. Sau khi bị công an tạm giữ đến nay, ông Tiên bị sốc và có phần hoảng loạn nên chưa đến cơ quan. Về mặt tổ chức, VKSND tỉnh mới ra văn bản tạm đình chỉ công tác như trên, còn cụ thể thế nào thì phải chờ ông Tiên đến trình diện, viết bản tường trình thì viện mới có đường lối xử lý và kết luận chính thức.

Ông Vĩ cho biết thêm hôm xảy ra sự việc là chiều thứ Bảy, sở dĩ VKSND tỉnh biết ngay là vì tình cờ lúc đó có một cán bộ khác của viện đi ngang thấy và báo lại cơ quan. Sau đó, lãnh đạo cơ quan đã chỉ đạo người cán bộ này ngăn cản không cho ông Tiên làm bậy vì ông Tiên nồng nặc mùi rượu và quá hung hăng. Thậm chí vị này còn phải dùng biện pháp mạnh là đấm vào người ông Tiên để khống chế bớt việc quậy phá. Cũng theo ông Vĩ, vụ va quệt giữa ông Tiên và chiếc xe hơi không gây hậu quả đáng kể nên công an đã không lập hồ sơ tai nạn mà có khả năng chỉ phạt hành chính.

Chúng tôi liên hệ với Công an TP Biên Hòa để tìm hiểu thêm nhưng lãnh đạo cơ quan này chỉ trả lời ngắn gọn là vụ việc đang trong quá trình điều tra. Hiện ông Tiên đã được cho về sau khi bị tạm giữ.