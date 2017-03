Tạm giam 2 anh em in sách lậu

Ngày 8/7, Cơ quan ANĐT Bộ Công an cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh khám xét, bắt tạm giam Đỗ Đức Thọ (32 tuổi) và Đỗ Đức Thanh (em trai Thọ), cùng trú tại đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội, về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Các lệnh trên đã được Vụ 2 - Viện KSND Tối cao phê chuẩn.

Theo nội dung vụ án, Công ty cổ phần Phát hành sách và Thiết bị trường học Việt Nam do vợ Thọ là Nguyễn Thị Thu Cúc làm Chủ tịch HĐQT, Thọ và Thanh cùng giữ chức Phó Giám đốc công ty, có ngành nghề in ấn xuất bản.

Ngày 23/6, đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra 2 cơ sở in của công ty này, phát hiện, thu giữ một số lượng lớn sách bài tập văn, lý, toán lớp 6, 7, 8, 9 không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc; 4.900 cuốn sách dán tem NXB Oxford không có giấy tờ, hoá đơn mua bán; 13.500 cuốn sách giáo khoa NXB Giáo dục và nhiều ấn phẩm khác không có giấy phép, hợp đồng in ấn; 280 bản kẽm dùng in sách...

Bước đầu, Đỗ Đức Thọ thừa nhận cơ sở in của Công ty cổ phần Phát hành sách và Thiết bị trường học Việt Nam tự ý in các loại sách của NXB Giáo dục là sai, vì công ty này không có giấy phép và hợp đồng in ấn với NXB Giáo dục. Cúc cũng không xuất trình được hoá đơn mua bán số sách của NXB Oxford; còn số sách của NXB Giáo dục, Cúc khai mua của 3 công ty khác, có hoá đơn mua bán. Riêng 280 bản kẽm bị thu giữ, Cúc "nại" rằng là của một nhân viên chở hàng của công ty... gửi nhờ tại kho sách của công ty.





Theo Đào Minh Khoa (CAND)