Tạm giam 9 đối tượng

Hôm qua (29-1), cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Trần Hồng Nam, SN 1973, trú tại tập thể Thành Công, quận Ba Đình,

nhân viên tài vụ quản trị, Văn phòng Tổng cục Hải quan, cùng 8 đối tượng liên quan đến vụ cưỡng đoạt tài sản của ông Lê Trung Hiếu - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và xây dựng công nghiệp (ĐTTM&XDCN) Việt Nam. Đối tượng Trần Hồng Nam và hung khí Đêm 18-1-2010, lực lượng Chống tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội phát hiện và bắt quả tang Trần Hồng Nam cùng 8 đối tượng gồm Hoàng Văn Cường, SN 1983; Nguyễn Văn Tú, SN 1985; Nguyễn Hoài Nam, SN 1983; Nguyễn Ngọc Vỵ, SN 1983 và Nguyễn Văn Tuấn, SN 1989, đều trú tại xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng; Lê Huy Bình, SN 1981 và Lê Văn Sơn, tức Sơn “bi”, SN 1989, đều trú tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ và Nguyễn Duy Sang, SN 1984, trú tại xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, có hành vi đe dọa cưỡng đoạt tài sản của ông Lê Trung Hiếu - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần ĐTTM&XDCN Việt Nam tại quán cà phê Index ở số 1A - Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 70 triệu đồng và 5 dao tông, 1 dao nhọn, 2 tuýp nước. Qua điều tra, lực lượng Chống tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội đã làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ cưỡng đoạt tài sản xuất phát từ việc đóng góp cổ phần trong kinh doanh buôn bán xe ôtô giữa ông Hiếu và Nam. Do công ty ông Hiếu làm Chủ tịch HĐQT làm ăn thua lỗ, nên chưa thanh toán được tiền góp vốn cho Nam. Trước sự việc trên, Nam đã nhờ Hoàng Văn Cường và một số đối tượng côn đồ, mang theo hung khí đi tìm ông Hiếu để đòi nợ. Trưa 18-1-2010, Nam cùng đồng bọn đã tìm gặp ông Hiếu đang ngồi ăn cơm cùng người lái xe riêng tại một quán ăn nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh. Tại đây, đồng bọn của Nam đã ép ông Hiếu lên xe taxi để tới quán karaoke tại phố Xã Đàn, quận Đống Đa. Chúng đánh đập, đe dọa, bắt ông Hiếu phải viết giấy vay số tiền 2,5 tỷ đồng và yêu cầu 18h cùng ngày, ông Hiếu phải nộp trước cho chúng 100 triệu đồng. Nếu ông Hiếu không thực hiện, chúng đe dọa sẽ chặt chân ông Hiếu và hành hung những người thân trong gia đình. Vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục làm rõ, để xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội theo quy định của pháp luật. Theo Hà Trang (ANTĐ)