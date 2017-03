Tạm giam bốn tháng kẻ chém chết vợ

(PLO) – Ngày 8-9, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam bốn tháng đối với Nguyễn Hữu Khính (51 tuổi, trú xã Sơn Thành, huyện Yên Thành) để điều tra về tội giết người.