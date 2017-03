Tạm giam đối tượng chống người thi hành công vụ

Ngày 18-9, Đội Điều tra tổng hợp - Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Tiến Cường (SN 1986, hộ khẩu tại phường Trưng Nhị, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) do có hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, 4 giờ 10 phút ngày 5-9, tổ tuần tra Đại đội 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động - Công an TP Hà Nội gồm thượng úy Trần Khắc Hiếu - tổ trưởng, trung úy Đỗ Quang Oanh, hạ sĩ Nguyễn Đình Hưng, hạ sĩ Nguyễn Đức Mạnh, làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự địa bàn. Quá trình tuần tra trên đường Kim Mã, quận Ba Đình, đoạn trước cửa số nhà 215 Kim Mã, tổ công tác phát hiện Đỗ Quốc Hưng (SN 1988) và Nguyễn Tiến Cường (SN 1986), cùng có hộ khẩu tại phường Trưng Trắc, thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, điều khiển xe máy Honda SHi 150 không biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm đã áp sát ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Chấp hành hiệu lệnh của lực lượng cảnh sát cơ động, tuy nhiên, vừa dừng xe, Cường hùng hổ tiến đến gần hai ông Mạnh và Hiếu buông lời lẽ lăng mạ, rồi bất ngờ vung chân đạp vào bụng và dùng tay đấm vào mặt hạ sĩ Mạnh, song ông Mạnh đã kịp thời né tránh. Thấy đối tượng có hành vi chống đối lực lượng làm nhiệm vụ, thượng úy Hiếu tới căn ngăn. Tiếp tục có hành vi chống đối, Cường giật áo, súng trên người ông Mạnh, liền bị tổ công tác sử dụng công cụ hỗ trợ trấn áp, khống chế đưa các đối tượng về trụ sở Công an phường Kim Mã, quận Ba Đình làm rõ. Trên đường đưa các đối tượng về trụ sở cơ quan công an, Nguyễn Tiến Cường tiếp tục buông lời lăng mạ, đe dọa các thành viên trong tổ công tác. Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Tiến Cường đã khai nhận hành vi chống người thi hành công vụ. Vụ việc đang được Công an quận Ba Đình điều tra làm rõ. Theo Quang Tấn (ANTĐ)