Tạm giam lâm tặc đánh kiểm lâm

Ngày 29-1, thượng tá Phan Ngọc Hơn - trưởng Công an huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) - cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lương Tấn Thịnh (28 tuổi, ở xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa) và Phạm Xuân Trung (27 tuổi, ở xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa) về tội chống người thi hành công vụ.

Ông Hơn cho biết bước đầu hai bị can trên thừa nhận đã vận chuyển gỗ trái phép và dùng hung khí tấn công làm bị thương kiểm lâm viên Phạm Văn Phương. Hiện Công an huyện Tuy An đang mở rộng điều tra vụ án. Ông Nguyễn Quốc Hoàn - bí thư Huyện ủy Sơn Hòa - xác nhận bị can Lương Tấn Thịnh là đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ xã Sơn Hà. Ông Hoàn nói đã chỉ đạo Đảng ủy xã Sơn Hà thực hiện các thủ tục đình chỉ sinh hoạt Đảng của ông Thịnh. Trước đó rạng sáng 24-1, khi bị lực lượng Hạt kiểm lâm huyện Tuy An truy đuổi, hai xe khách (loại 12 chỗ ngồi) đã đánh võng trên tỉnh lộ 642, sau đó mở cốp sau xe đổ gỗ xuống đường để ngăn lực lượng kiểm lâm. Khi bị kiểm lâm dừng xe kiểm tra thì hai nghi phạm trên hai xe dùng tuýp sắt tấn công kiểm lâm rồi lên xe bỏ chạy. Theo VIỆT TƯỜNG - DUY THANH (TTO)