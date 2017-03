Tạm giam một giám đốc lừa đảo

Cơ quan cảnh sát điều tra(CSĐT) Công an quận Đống Đa mới đây đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trường Khánh, SN 1984-ảnh, trú tại TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, can tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tháng 8-2010, lực lượng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ- Công an quận Đống Đa nhận được đơn của một Công ty TNHH chuyên sản xuất các loại cửa, tố cáo nhân viên kinh doanh của công ty là Nguyễn Trường Khánh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tiến hành điều tra, lực lượng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ- Công an quận Đống Đa làm rõ Khánh được nhận vào làm việc tại công ty từ tháng 4-2008. Công ty giao cho Khánh nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng, thực hiện hợp đồng và thu tiền hàng rồi nộp về cho công ty. Lợi dụng vị trí công tác của mình, Khánh đã thu tiền của nhiều khách hàng với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng, nhưng không nộp cho công ty và bỏ trốn. Trong quá trình điều tra, lực lượng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an quận Đống Đa đã tổ chức rà soát các mối quan hệ của Khánh, qua đó phát hiện đối tượng này đang nắm giữ trọng trách là giám đốc của một công ty cổ phần chuyên sản xuất các loại cửa, trụ sở đặt tại khu đô thị mới Định Công, quận Hoàng Mai. Sau khi bị Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa bắt giữ, Khánh khai đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tiền của công ty cũ, rồi dùng số tiền đó góp cổ phần với một số người khác lập công ty mới, làm giám đốc và kinh doanh chính mặt hàng công ty cũ đang kinh doanh. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa làm rõ. Theo Hà Hoàng (ANTĐ)