Tạm giam trung úy công an bị tố nhận tiền hối lộ

Chiều 18-3, Thượng tá Phạm Thanh Bình, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết Cơ quan CSĐTcông an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trung úy Lãnh Thanh Bình (công tác tại Công an huyện Đắk Mil) để điều tra về hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Cao Trí (sinh năm 1978), Nguyễn Xuân An (sinh năm 1985, cùng trú xã Thuận An, huyện Đắk Mil) về hành vi đưa hối lộ. Đồng thời khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Thị Lan (sinh năm 1971) và Nguyễn Thị Tí (sinh năm 1960, đều trú ở xã Thuận An) cũng về hành vi nói trên.

Trước đó, Công an tỉnh Đắk Nông cũng đã tạm đình chỉ công tác Thiếu tá Y Nam và Trung úy Trần Thanh Hải (đều công tác tại Công an huyện Đắk Mil) để điều tra, xác minh do liên quan đến vụ việc này.



Tin nhắn được cho là từ số điện thoại của ông Bình xin xỏ ông Lợi bỏ qua, không tố cáo.

Thông tin điều tra ban đầu, vào ngày 15-1, Công an huyện Đắk Mil bắt sáu đối tượng đang đánh bạc tại xã Thuận An, huyện Đắk Mil. Khi Công an huyện Đắk Mil đang xử lý vụ việc, Trung úy Bình đã liên hệ với người nhà các con bạc này để gợi ý họ chung chi tiền nhằm “chạy” tại ngoại cho các nghi can. Người thân các nghi can đánh bạc nói trên đã đưa tiền cho Bình nhưng đồng thời bí mật ghi hình, ghi âm để làm bằng chứng tố cáo.

Người thân các con bạc sau đó cung cấp chứng cứ cho ông Trần Minh Lợi (trú xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) để ông này làm bằng chứng tố cáo. Biết sự việc bị lộ, Bình gọi điện thoại, nhắn tin xin ông Lợi bỏ qua, đồng thời mang quà tìm đến nhà ông Lợi ngỏ ý đưa tiền mong ông không tố cáo. Việc làm này của Bình tiếp tục bị ông Lợi quay clip, ghi âm làm bằng chứng, sau đó làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Bình gửi các cơ quan chức năng.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra làm rõ.