Tạm giữ 13 đối tượng mua bán phụ nữ sang Trung Quốc

Trước đó, ngày 7.2, tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM), PC45 - Công an Tây Ninh phối hợp cùng C45 - Bộ Công an, Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Công an P.2, Q.Tân Bình (TP.HCM) bắt quả tang Võ Thị Mến (48 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh, H.Trảng Bàng, Tây Ninh); Dương Thị Bự (40 tuổi, ngụ xã Phước Lưu, H.Trảng Bàng); Nguyễn Thị Bé Trang (24 tuổi ngụ xã Phước Trạch, H.Gò Dầu, Tây Ninh) đang làm thủ tục lên máy bay cho hai phụ nữ Việt Nam và hai người đàn ông Trung Quốc để bán ra nước ngoài (Trung Quốc) làm vợ.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, trước đây Trang được Mến tuyển chọn rồi giao lại cho Nguyễn Thị Ngọc Hiền (37 tuổi, ngụ P.11, Q.5, TP.HCM) bán cho một người đàn ông Trung Quốc và đưa về nước làm vợ.

Sau đó, Trang trở về Việt Nam móc nối lại với Mến tìm phụ nữ để gả bán làm vợ đàn ông Trung Quốc. Mỗi trường hợp gả bán thành công, Trang trả cho Mến 35 triệu đồng (kể cả chi phí thủ tục giấy tờ xuất cảnh).

Ở Trung Quốc, khi đàn ông muốn mua phụ nữ Việt Nam về làm vợ phải đưa cho Trang 80 triệu đồng.

Sau đó, Trang tổ chức cho đàn ông Trung Quốc về Việt Nam giao lại cho Nguyễn Văn Thời (55 tuổi, ngụ tại xã Phước Trạch, H.Gò Dầu, Tây Ninh - cha đẻ của Trang) để quản lý.

Còn Lê Thị Thu Cúc (47 tuổi) và Phạm Thị Thúy (40 tuổi), cùng ngụ Thanh Phước, H.Gò Dầu, Tây Ninh, được Trang giao nhiệm vụ đi tuyển chọn phụ nữ (Cúc và Thúy được Trang trả công 5 triệu đồng/phụ nữ được chọn làm vợ).

Tính đến ngày bị bắt, đường dây của Trang đã đưa 10 người đàn ông Trung Quốc sang Việt Nam "cưới" thành công 8 người vợ (chưa kể hai người chưa kịp lên máy bay thì bị bắt).

Mở rộng điều tra, PC45 - Công an Tây Ninh phối hợp với Công an TP.HCM, Công an tỉnh Long An và Công an H.Gò Dầu, Bến Cầu bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Ngọc Hiền, Lưu Thúy Phương (28 tuổi, ngụ P.7, Q.5, TP.HCM), Quách Đông Vinh (28 tuổi, ngụ P.10, Q.6, TP.HCM), Võ Thị Phương Thảo (34 tuổi, ngụ H.Đức Hòa, Long An), Lê Văn Bạo (34 tuổi), Nguyễn Thị Thủy (37 tuổi) và Lê Anh Tuấn (42 tuổi, cả 2 cùng ngụ Bến Cầu, Tây Ninh).

Đường dây này do Hiền cầm đầu. Do biết tiếng Trung Quốc nên Hiền đặt vấn đề với một người đàn ông Trung Quốc đưa đàn ông nước này sang Việt Nam giao lại cho Hiền để tuyển chọn phụ nữ Việt Nam mua làm vợ.

Hiền giao lại cho Thảo, Thủy, Bạo..., tuyển chọn phụ nữ Việt Nam để gả bán (được Hiền trả công 2 - 3 triệu đồng/phụ nữ được gả bán).

Còn Vinh và Phương làm nhiệm vụ phiên dịch, đưa rước đàn ông Trung Quốc và làm thủ tục xuất cảnh.

Đường dây này đã bán 50 phụ nữ sang Trung Quốc thu lợi bất chính khoảng 450 - 500 triệu đồng.

