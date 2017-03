Tạm giữ 14 con bạc ôm tiền nhảy từ tầng 3

Trong các đối tượng bị tạm giữ có Bình (đối tượng hình sự nguy hiểm) và nhiều "đại ca" trong giới giang hồ ở TP Vinh như Nguyễn Thị Huyền (thường gọi là Huyền "thuốc lào", 42 tuổi, trú khối 10, phường Đội Cung, TP Vinh), Lê Tuấn Dũng (thường gọi là Dũng "hậu", 34 tuổi, trú khối 22, phường Hưng Bình, TP Vinh). Các con bạc còn lại (tuổi 25 đến 40) gồm: Hồ Văn Dũng, Nguyễn Xuân Minh, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Quốc Toán, Trần Xuân Hưng, Ngô Thị Phượng, Trần Thị Hoa, Nguyễn Hồng Long, Nguyễn Thọ Quyền, Dương Văn Tuấn, Đinh Xuân Hải.



Lực lượng cảnh sát chốt chặn bắt vụ đánh bạc.

Khi bắt giữ, công an thu giữ trên chiếu bạc 540 triệu đồng, 10 bộ bài tu-lơ khơ đã qua sử dụng. Tổ công tác tiến hành thu giữ được thêm 300 triệu đồng và năm bộ bài chưa sử dụng.



Khám xét tại nhà của Nguyễn Thanh Bình (41 tuổi, tự Bình Lục), công an thu giữ thêm 500 triệu đồng. Tổng số tiền thu giữ được trong vụ án là hơn 1,3 tỉ đồng. Lực lượng cảnh sát còn thu giữ bốn xe ô tô và hai chiếc xe máy. Khi bắt giữ, các đối tượng bỏ chạy đồng thời vứt tiền và bài ra khu vực sau nhà Bình, có đối tượng ôm tiền nhảy xuống từ tầng ba.



Công an thu giữ ô tô và xe máy của các "con bạc".

Trước đó, chiều tối 5-11, lực lượng CSGT thuộc Công an tỉnh Nghệ An đã chặn xe ô tô qua cầu Cửa Tiền (TP Vinh) để thực hiện vây bắt ổ nhóm đánh bạc tại căn nhà trên.



Để bắt ổ bạc trên, Cảnh sát 113 Nghệ An và Công an TP Vinh phải huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ mật phục cải trang thành thợ điện, nước. Do địa điểm đánh bạc là trên tầng hai, tầng ba căn nhà tiệm cầm đồ BC và chốt chặt các cánh cửa lên cảnh sát đã phải "hóa thân" thành thợ sửa chữa điện, cửa vạn, thợ xây sửa nhà, dùng xe cẩu và đập cửa tầng hai để bắt các đối tượng.



Công an thu giữ ô tô đắt tiền của các nghi can.

Cảnh sát cũng huy động nhiều xe bịt thùng để chở 13 "con bạc" đưa về nhà tạm giữ để phục vụ điều tra.



Trong đêm, CSGT Công an TP Vinh phải chặn không cho xe ô tô con, xe tải, xe khách qua cầu Vinh Tân vào đường Phạm Hồng Thái để tránh ách tắc đường và đảm bảo an ninh trật tự khi bắt giữ và khám xét nhà...

Sau khi khám xét xong, cảnh sát phải huy động xe cẩu đến cẩu xe ô tô con Toyota Camry và ba xe ô tô khác cùng hai xe máy tại hiện trường đưa về trụ sở phục vụ công tác điều tra.