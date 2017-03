Tạm giữ 2 người Trung Quốc lừa bán 58 kg vàng giả

(PLO)- Chiều 4-12, một lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an cho biết tổ công tác của C45 đã phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh,Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ hai nghi can người Trung Quốc có liên quan đến vụ lừa bán 58 kg vàng giả lấy 10 tỉ đồng rồi bỏ trốn.