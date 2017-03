Tạm giữ 2 thanh niên trong vụ đánh chết trộm chó tại Bắc Giang

Ngày 13-4, Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) đã ra quyết định tạm giữ Phạm Văn Mạnh và Thân Ngọc Hiền (cùng trú xã Nghĩa Trung) để điều tra việc tham gia truy đuổi, hành hung khiến nghi can trộm chó Võ Văn Tính (45 tuổi) tử vong vào ngày 5-4 vừa qua.



Khẩu súng mà trộm chó dùng để bắn người dân khi bị truy đuổi

Trước đó, trưa 5-4, phát hiện Tính đi xe máy vào thôn Yên Sơn, xã Nghĩa Trung trộm chó, Thân Ngọc Hiền và Phạm Văn Mạnh cầm gậy và đòn gánh truy đuổi. Nhiều người dân trong thôn sau đó cũng ùa ra bao vây.



Bị truy đuổi, Tính và đồng bọn nổ xe máy bỏ chạy, đồng thời rút súng bắn trả vào đám đông nhưng đạn không trúng ai. Tại ngã ba xã Minh Đức, nghi can trộm chó lao xe vào nhà dân và bị ngã. Đám đông dân làng sau đó đã vây đánh hội đồng. Tính được công an đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa Việt Yên nhưng đã tử vong do thương tích quá nặng.

Tại cơ quan điều tra, cả hai người bị tạm giữ đều cho rằng họ hành hung nghi can trộm chó là biện pháp phòng vệ chính đáng khi bị kẻ trộm chó dùng súng bắn nhiều phát về phía mình.

Lãnh đạo Công an huyện Việt Yên cho biết ngoài việc tạm giữ hai người nói trên, công an cũng đang tiếp tục điều tra làm rõ động cơ gây án, giám định mẫu vật, xác minh những người có liên quan khác rồi mới có hướng xử lý cụ thể.