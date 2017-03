Tạm giữ 25 người liên quan 15 ổ đề bị đánh sập

Trước đó, chiều 26-6, lực lượng PC14 đã đồng loạt bắt 15 tụ điểm ghi đề do Võ Thị Tuyết Nga (Tú, 30 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) và Trương Ngọc Bích (24 tuổi, ngụ Bến Tre) tổ chức. Qua đó, công an thu giữ khoảng 900 triệu đồng, 14 máy fax, máy tính và trên 100 phơi đề. Riêng địa điểm trên đường Bạch Đằng (quận Bình Thạnh) do Nga thuê mở “đại lý”, công an thu giữ 400 triệu đồng và bốn máy fax...

Theo lời khai ban đầu, Nga thầu đề từ cuối năm 2007 và lôi kéo người thân, họ hàng, bạn bè thân thiết làm ghi đề cho Nga. Địa bàn hoạt động tập trung ở Nhà Bè, Cần Giờ, Tân Bình, Bình Thạnh, Thủ Đức và quận 4. Mỗi ngày các “chân rết” chuyển về cho Nga phơi đề lên đến cả trăm triệu đồng.

Để triệt phá đường dây đề quy mô lớn này, hơn 80 trinh sát và điều tra viên thuộc PC14 được huy động vào cuộc.

Cách đó vài ngày, PC14 Công an TP.HCM kết hợp cùng C14B Bộ Công an đã triệt phá 15 địa điểm ghi đề, bắt giam 13 đối tượng tổ chức và ghi đề tại các quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, 1, 3...