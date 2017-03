Tạm giữ 3 kẻ dùng dao khống chế tài xế taxi

Chiều 6-4, cơ quan Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết đã bắt tạm giữ Lê Đức Công (21 tuổi, trú phường Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An), Phạm Cương Quyết (19 tuổi, trú xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) và Nguyễn Anh Dũng (19 tuổi, trú xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) có về hành vi cướp tài sản.



Ba nghi phạm Lê Đức Công, Phạm Cương Quyết và Nguyễn Anh Dũng khi bị bắt giữ. Ảnh CTV.



Trước đó, chiều tối 5-4, Công, Quyết, Dũng đang ở TP Vinh, đã lên xe taxi Mai Linh ở Nghệ An số 1152 mang BKS 37A-182.39 yêu cầu tài xế taxi là anh Nguyễn Văn Tịnh (47 tuổi, trú xã Hưng Đông, TP Vinh) chở sang Hà Tĩnh.

Khi đang đi trên đường, nhóm trên yêu cầu anh Tịnh chở lên hướng huyện miền núi Vũ Quang (Hà Tĩnh). Lúc đến địa bàn xã Ân Phú (huyện Vũ Quang) thì Công, Quyết, Dũng giả vờ say xe, nôn ọe để yêu cầu anh Tịnh dừng xe.

Công, Quyết và Dũng dùng dao khống chế anh Tịnh để cướp lấy ba điện thoại di động, 630.000 đồng tiền mặt. Khi bị cướp anh Tịnh đã cố gắng mở cửa chạy ra ngoài nhưng bị một nghi phạm ghì dao làm anh bị thương ở má bên phải. Sau khi lấy hết tài sản Công, Quyết và Dũng rồi đẩy tài xế xuống đường, cắt toàn bộ thiết bị định vị và bộ đàm rồi tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an huyện Vũ Quang cử sáu cán bộ, chiến sĩ xác minh, truy bắt hung thủ. Đến 20 giờ đêm 5-4, quá trình điều tra, công an phát hiện Công, Quyết và Dũng đang ở quán ăn bên đường thuộc xã Ân Phú. Khi bị vây bắt, Công, Quyết và Dũng dùng hung khí chống trả các chiến sĩ công an quyết liệt. Công an thu giữ tang vật, một chiếc dao nhọn, chiếc xe taxi, ba chiếc điện thoại, số tiền mà nhóm cướp được của anh Tịnh.

Trong ba kẻ nghi phạm trên có Công nghiện ma túy, nhiễm HIV. Do vậy, cán bộ, chiến sĩ công an bị thương khi vây bắt Công đến trung tâm phòng, chống HIV tại TP Hà Tĩnh để kiểm tra và uống thuốc chống phơi nhiễm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Vũ Quang tiếp tục mở rộng điều tra.