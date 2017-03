Tạm giữ 45 “cò mồi” lộng hành tại bến xe Giáp Bát

Sau bài báo “Cò mồi” lộng hành bến xe khách Hà Nội của Dân trí (trong đó bến xe Giáp Bát là điển hình), Công an quận Hoàng Mai đã có văn bản trả lời rõ ràng về vấn đề này.

Tại văn bản số 90 CAHM (Cảnh sát giao thông - Trật tự - Phản ứng nhanh) do Phó trưởng Công an quận Hoàng Mai An Thanh Bình ký đã xác nhận tình trạng “cò mồi” Dân trí phản ánh tại bến xe Giáp Bát và tuyến đường Giải Phóng thuộc địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội là có thật; đồng thời xin tiếp thu và luôn mong nhận được sự hợp tác của Dân trí.

Tình trạng "cò mồi" gây nhức nhối tại bến xe Giáp Bát diễn ra đã lâu

Theo phản hồi từ Công an quận Hoàng Mai, đơn vị này đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, trạm cảnh sát bến xe Giáp Bát, công an các phường có liên quan và giao cho đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự - Phản ứng nhanh xây dựng kế hoạch lập lại trật tự công cộng, trật tự giao thông.

Đối với kế hoạch này, đội tập trung giải quyết một số đối tượng có tính chất “cò mồi” , chèo kéo, tranh giành, ép khách, dừng dỗ xe ô tô đón trả khách sai quy định gây mất trật tự an toàn giao thông.

Kết quả của đợt ra quân, Công an quận Hoàng Mai đã phạt tại chỗ 295 trường hợp vi phạm; tạm giữ 45 đối tượng “cò mồi”, gom 38 đối tượng xe ô chèo kéo khách; tạm giữ 7 xe ô tô vi phạm và 95 bộ giấy, 15 mô tô xe máy các loại và 50 bộ giấy tờ.

Ngoài ra, lực lượng đã thu giữ 10 biển quảng cáo, đồ vật khách như: bàn, ghế…; xử lý 11 trường hợp xe ô tô vận chuyển rơi vãi gây ô nhiễm môi trường trên tuyến đường giải phóng đoạn qua bến xe Giáp Bát.

Sau khi xử lý hành chính, các trường hợp nêu trên đều ký cam kết không tái phạm làm “cò mồi” tại khu vực bến xe Giáp Bát.

Theo Công an quận Hoàng Mai, các đối tượng “cò mồi” qua điều tra cho thấy chủ yếu là phụ xe của các nhà xe kinh doanh tại đây. Công quan quận Hoàng Mai sẽ bố trí lực lượng duy trì trật tự an toàn giao thông để phục vụ việc đi lại của nhân dân được tốt hơn, nhất là trong dịp Tết Tân Mão; đồng thời kiến nghị Công ty Bến xe sắp xếp ổn định và xử lý đình tài nếu tình trạng “cò mồi” tái diễn.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, vào thời điểm vận tải cuối năm, tại bến xe Giáp Bát, các đối tượng “cò mồi” chèo kéo, xô đẩy, thậm chí dọa đâm kim tiêm đối với hành khách về bến đi xe. Còn ở ngoài bến, nhiều xe khách đi các tỉnh phía Nam không ký hợp đồng với bến mà tập trung hoạt động theo kiểu “ta là đầu gấu” ngay trước mặt lực lượng công an.

Tình trạng nhức nhối diễn ra ở bến này đã lâu do các nhà xe kinh doanh chộp giật và một phần vì ý thức đi xe theo kiểu “tiện thể” của hành khách. Phía Ban quản lý bến xe Giáp Bát cho biết đã bất lực với đại nạn “cò mồi”.

Theo Quỳnh Anh (Dân trí)