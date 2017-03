Tạm giữ 5 nghi phạm trong vụ bắn người giữa đường

Nạn nhân bị bắn là Phạm Quốc Anh (trú quận Hồng Bàng) được cấp cứu tại BV Việt Đức (Hà Nội), hiện đã hồi phục.

Trước đó, tám thanh niên đi hai xe gắn máy, tay lăm lăm kiếm dài và súng colt, mắt ngó quanh tìm kiếm ai đó. Đến gần ngã tư Quán Mau, bất ngờ hai thanh niên khác đi cùng một xe máy vượt lên và kêu: “Nó đây rồi!”. Lập tức, người ngồi sau giơ khẩu súng hoa cải nhằm vào Quốc Anh nổ súng rồi phóng xe tẩu thoát.

Nguyên nhân vụ nổ súng xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên chơi game online. Từ đây, nhóm Thái Anh Tùng (17 tuổi, trú đường Cát Cụt) và Nguyễn Mạnh Duy (21 tuổi, trú Tô Hiệu, Lê Chân) thách thức nhóm Phạm Quốc Anh ra đường “giải quyết”.

Đêm 13-5, gần 20 thanh niên mang theo dao, kiếm tìm đến nhà Tùng là cửa hàng bán đồ phong thủy ở Cát Cụt. Thấy nhà đóng cửa nên nhóm này đâm chém vào cánh cửa rồi bỏ đi. Tiếp đó, sáng 14-5, Thắng (thuộc nhóm Tùng, Duy) đi xe máy qua ngã tư Tô Hiệu-Cát Cụt đã bị nhóm Quốc Anh bám theo, dùng kiếm chém thẳng vào đầu Thắng.

Trưa 14-5, nhóm đông đi xe máy, tay cầm kiếm và giáo dài kéo đến nhà Tùng. Lần này không gặp ai ở nhà nên chúng đập phá đồ đạc rồi rút lui. Khi nhóm này kéo về đến đường Lạch Tray thì xảy ra vụ nổ súng.

Ngay sau đó, Công an quận Ngô Quyền phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hải Phòng vào cuộc. Trong đêm 14-5, Thái Anh Tùng đã bị bắt giam. Ngoài ra, công an đã tạm giữ năm trong mười nghi phạm liên quan vụ bắn nhau để phục vụ công tác điều tra.

KIM LINH