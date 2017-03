Tạm giữ 6 người tấn công cảnh sát

Ngày 3.5, Công an P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng cho biết vừa chuyển sáu người gây rối trên địa bàn vào đêm 2.5 sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Q.Ngũ Hành Sơn thụ lý, làm rõ.

Trước đó, lúc 22 giờ 15 ngày 2.5, tổ tuần tra cảnh sát 113 Công an TP Đà Nẵng phát hiện Nguyễn Thị Hồng Hoa (19 tuổi, trú tổ 41, P.Mỹ An) điều khiển xe gắn máy mang biển kiểm soát 43U1 - 1087 chở theo Nguyễn Thị Thanh Hiền (19 tuổi, trú tổ 15, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng) nhưng không đội nón bảo hiểm trên đường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Lực lượng cảnh sát 113 yêu cầu Hoa dừng xe nhưng Hoa không chấp hành và điều khiển xe bỏ trốn. Đến vị trí giao lộ Phạm Hữu Kính - Võ Như Hưng, lực lượng cảnh sát 113 chặn xe, lúc này, Hoa bỏ đi còn Hiền không xuất trình được giấy tờ liên quan. Khoảng một lúc sau, sáu người kéo đến dùng gậy gộc yêu cầu các chiến sĩ 113 trả xe cho Hoa và Hiền. Trong lúc xô xát, Nguyễn Văn Hải (22 tuổi, trú tổ 46, P.Mỹ An) đã dùng gậy tấn công chiến sĩ Nguyễn Duy Trọng trong đội cảnh sát 113 khiến anh Trọng bị thương nhẹ. Cơ quan điều tra Công an Q.Ngũ Hành Sơn hiện đang tạm giữ những người trên để tiếp tục làm rõ vụ việc. Nguyễn Tú (TNO)