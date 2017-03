Tạm giữ 9 công nhân liên quan đến vụ chết người

Ngay lập tức, lực lượng Công an phường có mặt và đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng đến 23h cùng ngày, nạn nhân đã chết.

Ban chỉ huy Công an phường Nhật Tân cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc Công an phường đã phối hợp với Công an quận, Đội điều tra trọng án bước đầu xác định: Do xích mích cá nhân, một nhóm công xưởng cơ khí số 14/464 Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ đã tấn công nạn nhân ngay trước cửa xưởng cơ khí. Khi được người dân địa phương can ngăn, nạn nhân bỏ đi nhưng chỉ được 50m (tới trước cổng chợ Nhật Tân) thì gục xuống ngất xỉu.

Hiện tại, danh tính của nạn nhân chưa được xác định, nguyên nhân chính gây ra cái chết thì phải chờ kết quả khám nghiệm.

Theo những người dân chứng kiến vụ việc thì nạn nhân là nam thanh niên chừng 25 đến 30 tuổi, đã đứng trước cửa xưởng cơ khí 14/464 Âu Cơ tiểu tiện và có lời qua tiếng lại với nhóm công nhân của xưởng. Sau khi vụ ẩu đả xảy ra, nạn nhân còn ngồi nghỉ chừng 5 phút ở bậc thềm đối diện xưởng cơ khí rồi mới bỏ đi và khá tỉnh táo, không có dấu hiệu say xỉn.

Hiện tại cơ quan Công an đã tạm giữ 9 đối tượng có liên quan là công nhân của xưởng cơ khí số 14/464 Âu Cơ để tiến hành điều tra làm rõ vụ án.





Theo Trang Dũng (CAND)