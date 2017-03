Tạm giữ ba nghi can bắn chết người bị nghi trộm chó

Chiều 24-12, Công an tỉnh Bình Định cho biết cơ quan này đã ra các quyết định tạm giữ ba nghi can gồm Huỳnh Văn Cần (30 tuổi), Lê Huyền Như (24 tuổi, cùng ngụ xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, Bình Định), Võ Kim Sơn (24 tuổi, ngụ xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước) để điều tra một vụ bắn chết người vừa xảy ra trên địa bàn. Liên quan đến vụ án này, cơ quan công an cũng đã triệu tập Đặng Trung (24 tuổi, ngụ phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, Bình Định) để làm rõ sự việc.

Theo lời khai ban đầu của các nghi can, tối 17-12, bốn thanh niên trên dùng ô tô đi bắn chim tại huyện Tuy Phước, thị xã An Nhơn. Đến rạng sáng 18-12, khi đang đi trên tỉnh lộ 636 đoạn qua phường Bình Định (thị xã An Nhơn), cả nhóm nhìn thấy Võ Hoài Nam (22 tuổi) điều khiển xe máy chở Nguyễn Chí Hóa (21 tuổi, cùng ngụ phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn, Bình Định) cầm theo một cái vợt dùng bắt chó. Nhóm thanh niên ngồi trên ô tô hô to: “Mấy thằng đi bắt trộm chó!”. Nghe vậy, Nam và Hóa cự lại: “Liên quan gì đến tụi bây?” rồi chạy xe tiếp.

Nhóm bốn thanh niên dùng ô tô đuổi theo, áp sát hai thanh niên đi xe máy. Lúc này, Huỳnh Văn Cần dùng súng hơi bắn đạn chì liên tục vào Hóa và Nam, làm Hóa ngã xuống đường, tử vong sau đó. Nam cũng trúng đạn bị thương, ráng tiếp tục điều khiển xe máy chạy thêm một đoạn thì ngã xuống đường, được người dân địa phương đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi bắn người, nhóm thanh niên trên đi ô tô về nhà. Ngày hôm sau, khi nghe tin Hóa đã chết, Lê Huyền Như lái ô tô của mình chạy ra Hà Nội lẩn trốn; Võ Kim Sơn, Huỳnh Văn Cần lánh mặt vào TP.HCM; riêng Đặng Trung ở lại quê nhà.

Sau khi nghe tin cơ quan công an triệu tập làm việc đối với Trung, ba nghi can Cần, Như, Sơn lần lượt ra đầu thú.

Được biết cả bốn nghi can trên đều có tiền án về các tội giết người, cướp giật tài sản, cưỡng đoạt tài sản, đánh bạc.