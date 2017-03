Tạm giữ bảy người đánh chết kẻ trộm

Ngày 10-9, một nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã câu lưu bảy nghi can tham gia đánh đến chết người trộm điện thoại xảy ra tại xã Sông Phan, huyện Hàm Tân vào đêm 8-9.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ 30 ngày 8-9, Bùi Châu Giang - ngụ thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam đến xã Sông Phan, huyện Hàm Tân thăm dò nhà nào sơ hở để trộm cắp. Phát hiện mọi người trong nhà anh Trần Đình Phát đã ngủ, Giang đột nhập vào trộm một điện thoại di động hiệu Samsung. Phát hiện, anh Phát vừa tri hô vừa đuổi theo kẻ trộm, sau đó nhờ một số thanh niên hàng xóm bắt giữ được Giang đưa về trước nhà anh Phát trói lại trước sân. Tại đây, một số thanh niên quá khích trong đó có cả chủ nhà đã liên tục dùng tay chân đấm đá trong khi Giang đã bị trói không thể né tránh được.





Người nhà tập trung trước BV Hàm Tân để làm thủ tục nhận thi thể Bùi Châu Giang về lo hậu sự. Ảnh: PN

Đến khoảng 0 giờ ngày 9-9, lực lượng Công an xã Sông Phan có mặt mới vãn hồi được trật tự, mở trói đưa Giang về trụ sở lấy lời khai. Tuy nhiên, đi được một đoạn thì phát hiện Giang ngã quỵ, tím tái nên đưa Giang đến BV Đa khoa huyện Hàm Tân cấp cứu. Qua kiểm tra, phát hiện nạn nhân bị trọng thương rất nặng, có dấu hiệu vỡ gan nên BV Hàm Tân lập tức điều xe chuyển Giang đến BV Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Xe chuyển viện mới đi được khoảng 20 km thì Giang tử vong.

Sáng 9-9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Bình Thuận đã trưng cầu giám định tử thi Giang. Thi thể nạn nhân có nhiều vết bầm ở thái dương phải, cằm, bụng và hông trái có vết bầm kéo dài. Nạn nhân được xác định tử vong do bị vỡ gan. Sau khi triệu tập lấy lời khai những người liên quan, trưa 10-9, PC45 đã bắt khẩn cấp bảy nghi can gồm Phan Thanh Bình, Trần Ngọc Thanh, Lê Văn Biển, Phan Hồng Thiết, Nguyễn Văn Tấn Dũng, Nguyễn Văn Quang và chủ nhà Trần Đình Phát. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục triệu tập những người liên quan đến cái chết của nạn nhân Bùi Châu Giang để sàng lọc, củng cố hồ sơ xử lý.