Tạm giữ bốn cán bộ ban quản lý dự án thủy điện

Công an cũng bắt khẩn cấp Trần Thị Danh (43 tuổi, ngụ đường Nguyễn Sĩ Sách, TP Vinh) để điều tra về hành vi gá bạc.

Chiều 14-2, tại nhà bà Danh, lực lượng Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt quả tang bốn cán bộ trên đang sát phạt nhau trên chiếu bạc. Công an đã thu giữ tang vật gồm một bộ bài, 43,6 triệu đồng, một xe máy, một ô tô con. Sau khi bắt giữ, Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động bàn giao những người đánh bạc cùng tang vật cho Công an TP Vinh tiếp tục mở rộng điều tra.

Đ.LAM - K.LIÊN