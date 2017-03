Tạm giữ các nghi can nghi tàng trữ trái phép chất nổ

Thông tin ban đầu, tối 1-11, Công an phường Phước Long A (quận 9) tiến hành tuần tra trên đường. Qua đó lực lượng đã phát hiện một nhóm nam nữ có biểu hiện nghi vấn đang tụ tập trước nhà 64/10 Tây Hòa (KP4, phường Phước Long A).

Lập tức, công an bước vào kiểm tra thì đột nhiên một thanh niên bỏ chạy, ba nghi can còn lại được xác định là Tuyền, Mai, Diễm. Sau khi kiểm tra căn nhà, công an bất ngờ phát hiện trong phòng ngủ căn nhà nói trên có một chiếc ba lô có quai đeo được treo trên tường. Bên trong có chiếc hộp hình chữ nhật, chứa chất rắn, bên ngoài được bọc lớp giấy màu nâu nghi vấn thuốc nổ TNT.

Tiếp đó, công an tiếp tục thu được bốn giấy ghi mượn tiền, đáng chú ý có hai giấy của Nguyễn Văn Đắc ghi mượn tiền của Mai Hữu Tài.

Tại cơ quan điều tra, ba nghi can đã khai nhận: Vào tối 1-11, Tuyền chở Mai, Diễm đến nhà Mai Hữu Tài. Khi cả ba đang ở nhà Tài thì công an đến và phát hiện ra chiếc ba lô chứa chất lạ. Cả ba đều phủ nhận việc liên quan đến chiếc ba lô và chất nổ chứa bên trong.

Công an quận 9 đã ra quyết định trưng cầu giám định chiếc hộp chữ nhật trên. Kết quả của Phòng Kỹ thuật Bộ Tư lệnh TP.HCM kết luận chất rắn trong hộp là thuốc nổ TNT nặng 200 g do Liên Xô sản xuất. Đây là vật liệu nổ nguy hiểm.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận 9 đang tiến hành điều tra sự việc.